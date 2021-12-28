"Омикрон" добрался до Киева: что известно

Распространению коронавируса может немного помешать начало зимних каникул в столичных школах

По состоянию на вторник, 28 декабря, в Киеве официально зарегистрированы первые несколько случаев заболевания "омикрон"-вариантом COVID-19. Напомним, что именно эту мутацию связывают с вероятным появлением новой, пятой, волной коронавируса в Украине.

Информацию о заболевших сообщил на личной Facebook-странице первый замглавы КГГА Николай Перевозник.

Конкретного количества заболевших чиновник не называет, но утверждает, что случаи действительно клинически подтверждены. Также Перевозник цитирует специалистов, которые предупреждают о заразности "Омикрона", что даже больше, чем у "Дельты".

"По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", — отметил Николай Перевозник, призывая таким образом к получению прививок от "короны".

Также представитель КГГА напомнил, что с 28 декабря по 9 января киевские школьники отправились на заслуженные зимние каникулы. Для того, чтобы обучение в 2022 году было восстановлено без проблем, всем киевлянам и гостям столицы следует придерживаться карантинных ограничений во время праздников.

Напомним, что "Дельта" действительно не столь быстро передается, как "Омикрон". Однако последний в большинстве случаев протекает намного легче. Среди основных симптомов болезни выделяют:

общую слабость;

легкий кашель;

апатию к происходящему;

небольшое повышение температуры.

У детей "омикрон"-вариант часто сопровождается появлением необычной сыпи.

Также добавим, что первый случай заболевания этим вариантом коронавирусной болезни на территории Украины был зафиксирован еще 18 декабря. Однако пациент, находившийся под наблюдением, оправился от ковида буквально за несколько дней.

"Телеграф" писал, что в Минздраве рекомендуют делать, дабы уберечь себя и своих близких от вероятного распространения болезни.