Ученые озвучили новый неожиданный симптом "Омикрона": что известно

Новые признаки болезни чаще всего проявляются у подхвативших ковид детей

Ученые продолжают изучать новый вариант коронавируса под названием "Омикрон", уже обнаруженный по соседству с Украиной. И пока в Гонконге исследуют первые снимки этого вируса, в Британии заявляют о вероятном новом симптоме, характерном для этого вида болезни.

Подробную информацию об этом сообщает Sky News.

Что известно?

По словам врача общей практики Дэвида Ллойда, новым симптомом, который свидетельствует о заболевании "Омикроном", является необычная сыпь. Конкретного места высыпания доктор не отметил, поэтому, судя по всему, такую реакцию организм может дать на любом участке тела.

Чаще всего появлению сыпи подвержены дети.

"Разница в проявлениях болезни у взрослых и несовершеннолетних становится все более очевидной", — подчеркнул доктор.

Также Дэвид Ллойд отметил, что с приходом "Омикрона" в Британии около 15% случаев заболевания коронавирусом у детей не проходят без высыпаний. Раньше же такой симптом был исключительным и появлялся лишь в единичных случаях.

Медик также призвал не расслабляться, ведь новый вариант ковида по-прежнему изучается. И хотя есть надежда, что он не является настолько смертельно опасным, как "Дельта", болезнь все равно распространяется слишком быстро.

Как распознать "Омикрон"?

Напомним, что изначально коронавирус B.1.1.529, позже названный "омикрон"-вариантом, появился в странах Южной Африки. Его особенностью стала повышенное количество мутаций, а также сверхбыстрая способность распространяться среди потенциальных больных.

Также важная деталь, характерная для "Омикрона" — у него практически нет выраженных симптомов.

Среди того, что наиболее отличительно для этого варианта болезни, выделяются:

повышенная усталость и апатия к происходящему;

постоянная мышечная боль и общее ухудшение самочувствия;

легкий кашель;

небольшое повышение температуры.

Характерных для обычного коронавируса исчезновение обоняния или вкуса при "Омикроне" может и не происходить.

Отметим, что ученые до сих пор считают вакцинацию самым эффективным способом противостоять COVID-19, даже в случае нового варианта. При этом "Омикрон" якобы слегка снизил возможность антител реагировать на вирус.

Напомним, что ранее "Телеграф" также писал, кто может болеть "омикрон"-вариантом тяжелее всего.