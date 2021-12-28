Количество заражений и летальных исходов растет: статистика коронавируса на 28 декабря

В четырех регионах смертность от "короны" упала до нуля.

В Украине количество новых больных коронавирусом на утро вторника достигло 2 248. Накануне регистрировали почти вдвое меньше. Среди заболевших — 137 детей и 19 медиков.

Об этом сообщает утренняя статистика Минздрава.

Согласно данным на 28 декабря:

количество новых случаев — 2 248 (накануне — 1 864);

госпитализированы — 944 человека (ранее — 1 053);

летальных случаев — 134 (на утро понедельника — 133);

выздоровели — 4 789 человек (накануне — 4 527).

Также продолжается кампания по вакцинации от коронавируса — 33 231 завершили курс иммунизации, получили дополнительную дозу прививки — 98, ревакцинированы — 197.

Наибольшее количество заражений выявили в Киеве — 475 случаев. В пятерке лидеров также — Одесская (189), Харьковская (180), Черкасская (153), Донецкая (149) области.

Наименьшее количество — на Херсонщине и Черниговщине. Там обнаружили по 16 случаев коронавируса.

Лидером по смертности среди регионов стала область Запорожская область — 24 человека не справились с "ковидом". В Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской, Киевской смертельных исходов от коронавируса не зарегистрировано.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в мире вызывает опасения штамм "Омикрон" из-за его повсеместного распространения — в США он уже стал доминирующим и отличается сильной заразностью. На фоне этого в Израиле начали тестировать применение четвертой дозы вакцины от коронавируса.