Количество заболевших удивляет: свежая статистика COVID-19 на 27 декабря

Количество госпитализаций из-за "короны" значительно уменьшилось за последние сутки

Понедельник, 27 декабря, и последнюю неделю 2021 года Украина начинает с 1864 новыми случаями коронавирусной болезни. За сутки регистрируется тенденция к уменьшению количеству инфицированных — практически на тысячу человек. В лучшую сторону изменилась и ситуация с госпитализацией.

Подробности сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отметим, что из общего количества новых заболевших 138 являются несовершеннолетними. Еще 12 — медицинские работники.

Всего за последние сутки на территории Украины зарегистрировано:

госпитализаций — 1053 (ранее — 1832);

— 1053 (ранее — 1832); выздоровевших — 4527 человек (в воскресенье — 4279);

— 4527 человек (в воскресенье — 4279); погибших из-за ковида — 133 человек (прежде — 138).

Больше всего случаев было зарегистрировано в столице — 256. Также в первую пятерку лидеров по заболеваемости попали Черкасская (135), Житомирская (132), Киевская (131) и Донецкая (119) области.

Удивление подобная коронавирусная статистика приносит потому, что прежде рост заболеваемости длительное время пребывал на весьма высоком уровне. Сейчас же количество ковидных больных значительно упало, хоть пока еще и не сравнилось с показателями сентября.

Статистика сентября

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой необычный симптом был зафиксирован у "омикрон"-варианта COVID-19, что может быть опасным исключительно для вакцинированных людей.