Укр

Количество заболевших удивляет: свежая статистика COVID-19 на 27 декабря

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Вероятно, коронавирус в Украине понемногу идет на спад Новость обновлена 27 декабря 2021, 08:32
Вероятно, коронавирус в Украине понемногу идет на спад

Количество госпитализаций из-за "короны" значительно уменьшилось за последние сутки

Понедельник, 27 декабря, и последнюю неделю 2021 года Украина начинает с 1864 новыми случаями коронавирусной болезни. За сутки регистрируется тенденция к уменьшению количеству инфицированных — практически на тысячу человек. В лучшую сторону изменилась и ситуация с госпитализацией.

Подробности сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отметим, что из общего количества новых заболевших 138 являются несовершеннолетними. Еще 12 — медицинские работники.

Всего за последние сутки на территории Украины зарегистрировано:

  • госпитализаций — 1053 (ранее — 1832);
  • выздоровевших — 4527 человек (в воскресенье — 4279);
  • погибших из-за ковида — 133 человек (прежде — 138).

Больше всего случаев было зарегистрировано в столице — 256. Также в первую пятерку лидеров по заболеваемости попали Черкасская (135), Житомирская (132), Киевская (131) и Донецкая (119) области.

Удивление подобная коронавирусная статистика приносит потому, что прежде рост заболеваемости длительное время пребывал на весьма высоком уровне. Сейчас же количество ковидных больных значительно упало, хоть пока еще и не сравнилось с показателями сентября.

Статистика сентября
Статистика сентября

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой необычный симптом был зафиксирован у "омикрон"-варианта COVID-19, что может быть опасным исключительно для вакцинированных людей.

Теги:
#Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
Вероятно, коронавирус в Украине понемногу идет на спад
Здоровье
Количество заболевших удивляет: свежая статистика COVID-19 на 27 декабря
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