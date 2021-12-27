Количество заболевших удивляет: свежая статистика COVID-19 на 27 декабря
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Количество госпитализаций из-за "короны" значительно уменьшилось за последние сутки
Понедельник, 27 декабря, и последнюю неделю 2021 года Украина начинает с 1864 новыми случаями коронавирусной болезни. За сутки регистрируется тенденция к уменьшению количеству инфицированных — практически на тысячу человек. В лучшую сторону изменилась и ситуация с госпитализацией.
Подробности сообщили в Министерстве здравоохранения.
Отметим, что из общего количества новых заболевших 138 являются несовершеннолетними. Еще 12 — медицинские работники.
Всего за последние сутки на территории Украины зарегистрировано:
- госпитализаций — 1053 (ранее — 1832);
- выздоровевших — 4527 человек (в воскресенье — 4279);
- погибших из-за ковида — 133 человек (прежде — 138).
Больше всего случаев было зарегистрировано в столице — 256. Также в первую пятерку лидеров по заболеваемости попали Черкасская (135), Житомирская (132), Киевская (131) и Донецкая (119) области.
Удивление подобная коронавирусная статистика приносит потому, что прежде рост заболеваемости длительное время пребывал на весьма высоком уровне. Сейчас же количество ковидных больных значительно упало, хоть пока еще и не сравнилось с показателями сентября.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой необычный симптом был зафиксирован у "омикрон"-варианта COVID-19, что может быть опасным исключительно для вакцинированных людей.
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