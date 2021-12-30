"Идеальные условия": ученые озвучили, когда коронавирус вспыхнет с новой силой

В Великобритании уже не хватает тестов, а после Нового года может быть новая вспышка болезни

Накануне Нового года в Великобритании, где вакцинировано более 70% населения страны, обеспокоены "идеальными условиями" для передачи нового штамма коронавируса "Омикрон" во время праздников. Уже сейчас в стране не хватает ковидных тестов, так как люди хотят отметить праздник вне изоляции и не избегая контактов в другими.

О риске новой вспышки коронавируса после Нового года говорит профессор Питер Опеншоу — член правительственной комиссии Великобритании по борьбе с вирусами, слова которого цитирует The Guardian.

По словам эксперта, в стране сложилась глобальная нехватка тестов, поскольку люди стремятся либо выйти из изоляции, либо получить справку и отметить праздник без ограничений. Также это связано и с тем, что спрос на испытания в большинстве стран значительно вырос, и появилась проблема с логистикой: тесты попросту не успевают доставлять со складов.

О новой волне ковида после новогодних праздников говорят и в Украине, где вакцинировано всего 30,9% населения. Вспышку связывают с "Омикроном" первые случаи которого уже выявили в Киеве, Днепре и во Львове.

Тем временем уже сейчас в некоторых соседних странах пандемия достигает своего пика. Так, в Польше за сутки ковид унес жизни 794 человек, что за четвертую волну коронавируса — рекордный показатель. Количество новых случаев за 28 декабря увеличилось до 15 571 человека, и большинство умерших не проходили вакцинацию от коронавируса. В России же за сутки выявили более 21 тысячи пациентов с коронавирусом. 932 человека с болезнью не справились.