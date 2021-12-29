Переполненные реанимации — уже история: британский иммунолог об "Омикроне"

Минимальные эпидограничения и вакцинация помогают частично сдерживать коронавирусную пандемию

Относительно новый "омикрон"-вариант COVID-19, который ученые считают более заразным, чем "Дельта", протекает намного легче "предшественников". Люди с "короной" начали проводить в больнице лишь по несколько дней.

Такими наблюдениями с The Guardian поделился профессор медицины из университета Оксфорда, сэр Джон Бэлл.

По его словам, при "Омикроне" количество госпитализированных пациентов по-прежнему остается высоким. Однако течение болезни стало более легким, больные все реже требуют подключения к кислородной системе. В среднем, утверждает Бэлл, сейчас пациент проводит в больнице около трех дней. Раньше же госпитализация могла занимать недели.

"Ужасные сцены, которые мы наблюдали год назад, когда отделения интенсивной терапии были переполнены, а много людей умирали, это теперь история, по моему мнению", — отметил британский профессор.

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Не в последнюю очередь на уменьшение тяжелых случаев COVID-19 повлияла массовая вакцинация людей во всем мире. По мнению Джона Бэлла, людям следует прививаться и придерживаться хотя бы минимальных эпидограничений.

Отметим, что ученые в разных странах мира говорят о том, что для эффективного противостояния "Омикрону" людям может понадобиться сразу две дополнительных дозы вакцины. Первые испытания такой ревакцинации уже начались на территории Израиля.

Также "Телеграф" писал, что новый вариант "короны" даже имеет некоторую пользу для человеческого организма.