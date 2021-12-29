Переповнені реанімації — вже історія: британський імунолог про "Омікрон"

Мінімальні епідомежування та вакцинація допомагають частково стримувати коронавірусну пандемію.

Новий "омікрон"-варіант COVID-19, який вчені вважають більш заразним, ніж "Дельта", протікає набагато легше "попередників". Люди з "короною" почали проводити у лікарні лише кілька днів.

Такими спостереженнями із The Guardian поділився професор медицини з університету Оксфорда, сер Джон Белл.

За його словами, при "Омікроні" кількість госпіталізованих пацієнтів, як і раніше, залишається високою. Проте перебіг хвороби став легшим, хворі дедалі рідше вимагають підключення до кисневої системи. У середньому, стверджує Белл, зараз пацієнт проводить у лікарні близько трьох днів. Раніше ж госпіталізація могла тривати тижнями.

"Жахливі сцени, які ми спостерігали рік тому, коли відділення інтенсивної терапії були переповнені, а багато людей помирали, це тепер історія, на мою думку", — зазначив британський професор.

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Не в останню чергу зменшення важких випадків COVID-19 вплинула масова вакцинація людей у всьому світі. На думку Джона Белла, людям слід щеплюватися і дотримуватися хоча б мінімальних епідобмежень.

Зазначимо, що вчені у різних країнах світу говорять про те, що для ефективного протистояння "Омікрону" людям може знадобитися одразу дві додаткові дози вакцини. Перші випробування такої ревакцинації вже розпочалися на території Ізраїлю.

Також "Телеграф" писав, що новий варіант "корони" навіть має деяку користь для людського організму.