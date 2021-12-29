Рус

Вчені зробили несподівану заяву про "користь" штаму "Омікрон"

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
144
Захворілі "Омікроном" виробляють імунітет до "Дельти"
Захворілі "Омікроном" виробляють імунітет до "Дельти"

Вчені провели дослідження залучивши пацієнтів, захворілих "Омікроном"

Дослідники з Південної Африки, де кілька місяців тому було вперше зафіксовано новий мутований штам коронавірусу "Омікрон", заявили, що пацієнти, інфіковані оновленим ковідом, мають менше шансів захворіти "Дельтою".

Як повідомляє видання The Guardian, посилаючись на закордонних науковців, зараження "Омікроном" гарантує зменшення ймовірності підчепити штам "Дельта".

Представники Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я в ПАР провели низку дослідів, які допомогли встановити, що у пацієнтів, які захворіли мутованим ковідом та були вакциновані, підвищився імунітет до найнебезпечнішого коронавірусного штаму "Дельта".

Загалом для проведення досліджень було залучено понад три десятки пацієнтів захворілих "Омікроном" з повним курсом вакцинації та тих хто щеплення взагалі не отримував.

Науковці встановили, що зростання титрів, які практично повністю нейтралізують антитіла мутованого ковіду, зросло у 14 разів упродовж останніх двох тижнів з початку проведення дослідів. Окрім цього, нейтралізація "Дельти" збільшилася у більше, аніж чотири рази.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Сполучених штатах Америки, де нова мутація коронавірусу "Омікрон" вже стала домінуючою, побоюються, що він може стати суттєво небезпечнішим для дітей, аніж вже звична "Дельта. Дослідники заявляють, що "Омікрон" провокує побічну реакцію у вигляді інсульту.

Також нагадаємо, як пацієнти переносять "Омікрон" та які симптоми фіксують у захворілих, а також, яким чином відрізнити вже відомий усьому світу найнебезпечніший штам "Дельта" від оновленої ковід-мутації "Омікрон".

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#МОЗ #ВООЗ #Коронавірус #штам Дельта #Омікрон
Ключові події четверга
Україна
Підсумки дня 28 грудня: негода в Україні, кримінальні справи Гогілашвілі, Шевченко підчепив "корону"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові події четверга
Підсумки дня 28 грудня: негода в Україні, кримінальні справи Гогілашвілі, Шевченко підчепив "корону"
Дата публікації
Категорія
Відповідний указ підписав Володимир Зеленський
Санкції проти Медведчука розширилися на нові канали та компанії: деталі
Дата публікації
Категорія
Для багатьох інтенсивність зимової погоди виявилася повною несподіванкою
Забите метро, кілометрові пробки та Пекло на дорогах: Україну замітає снігом (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Хлібобулочним виробам прогнозують швидке подорожчання
Україна може залишитися без хліба у 2022 році: експерти назвали причину
Дата публікації
Категорія
Юлія Ісай розповіла про тренди 2022 року
Антитренди на українцях бачу щодня, смак в одязі є лише у 10% — дизайнерка Юлія Ісай