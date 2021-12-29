Вчені зробили несподівану заяву про "користь" штаму "Омікрон"

Вчені провели дослідження залучивши пацієнтів, захворілих "Омікроном"

Дослідники з Південної Африки, де кілька місяців тому було вперше зафіксовано новий мутований штам коронавірусу "Омікрон", заявили, що пацієнти, інфіковані оновленим ковідом, мають менше шансів захворіти "Дельтою".

Як повідомляє видання The Guardian, посилаючись на закордонних науковців, зараження "Омікроном" гарантує зменшення ймовірності підчепити штам "Дельта".

Представники Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я в ПАР провели низку дослідів, які допомогли встановити, що у пацієнтів, які захворіли мутованим ковідом та були вакциновані, підвищився імунітет до найнебезпечнішого коронавірусного штаму "Дельта".

Загалом для проведення досліджень було залучено понад три десятки пацієнтів захворілих "Омікроном" з повним курсом вакцинації та тих хто щеплення взагалі не отримував.

Науковці встановили, що зростання титрів, які практично повністю нейтралізують антитіла мутованого ковіду, зросло у 14 разів упродовж останніх двох тижнів з початку проведення дослідів. Окрім цього, нейтралізація "Дельти" збільшилася у більше, аніж чотири рази.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Сполучених штатах Америки, де нова мутація коронавірусу "Омікрон" вже стала домінуючою, побоюються, що він може стати суттєво небезпечнішим для дітей, аніж вже звична "Дельта. Дослідники заявляють, що "Омікрон" провокує побічну реакцію у вигляді інсульту.

Також нагадаємо, як пацієнти переносять "Омікрон" та які симптоми фіксують у захворілих, а також, яким чином відрізнити вже відомий усьому світу найнебезпечніший штам "Дельта" від оновленої ковід-мутації "Омікрон".