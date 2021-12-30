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Прививок нужно больше: британские ученые анонсировали новые правила вакцинации

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Ученые продолжают исследовать эффективность вакцин Новость обновлена 30 декабря 2021, 16:36
Ученые продолжают исследовать эффективность вакцин

Коронавирусную ревакцинацию могут сделать ежегодной

Повторное введение вакцины, помогающей бороться с коронавирусной инфекцией, может стать ежегодным. Более того, чтобы защита от ковида была более эффективной, "колоться" нужно будет дважды или даже трижды в году.

Как сообщает издание The Guardian, ссылаясь на исследования британского Агентства по здравоохранению, эффект от бустерных доз таких вакцин как Pfizer и Moderna в случае с "Омикроном" существенно ниже, чем для "Дельты". Для того чтобы получить стойкий эффект от вакцинации, ее нужно проводить два или три раза в год.

Информация о медицине и медицине.

Для проведения опытов в Британии ученые включили 147597 случаев инфицирования "Дельтой" и 68489 случаев нового мутированного штамма коронавируса "Омикрон".

Согласно полученным данным, исследователи пришли к выводу, что бустеры Pfizer и Moderna имеют эффективность в 90% против варианта "Дельта" в течение примерно девяти недель. Что касается "Омикрона", то эти показатели меньше на 30%, и со временем они "падают" еще больше.

По словам профессора Джаи Дантас, представляющей Университета Кертина в Австралии, для того чтобы эффект от вакцин удерживался на нужном уровне, может потребоваться систематическая ревакцинация.

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Также она добавила, что бустеры нужно будет получать не меньше, чем дважды в год, а пожилым людям и тем, кто находится в зоне риска — трижды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Министерство здоровья Украины сообщило о расширении списка граждан, подлежащих обязательной вакцинации.

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Теги:
#Ученые #Прививки #Вакцинация #Коронавирус #Covid-19
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