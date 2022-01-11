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Количество заболевших за сутки увеличилось почти втрое: статистика коронавируса в Украине на 11 января

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Летальных случаев стало больше Новость обновлена 11 января 2022, 08:34
Летальных случаев стало больше

За все время пандемии COVID заболели более 3,7 млн человек.

В Украине увеличилось количество больных коронавирусом. Число выросло значительно — 5 429 новых пациентов за сутки против 1 969 выявленных накануне.

Об этом сообщает Минздрав в утренней сводке.

За понедельник в Украине:

  • госпитализированы — 915 человек (прежде — 1064 );
  • выздоровели — 7 761 (ранее — 3517 );
  • летальных случаев — 219 (накануне — 86).

Лидером по количеству заражений снова стал Киев. В столице зафиксировали 1192 новых случая за сутки. В тройке регионов с наибольшим количество зараженных также Полтавщина — 440 человек и Харьковская область — 309.

Смертность выше всего в Хмельницкой области — 21 человек.

В Украине в понедельник, 10 января, две области снова показали ухудшение показателей и в критериях Минздрава стали отвечать "оранжевой" зоне карантина по ковиду.

Ранее "Телеграф" писал про распространение штамма коронавируса "Омикрон" из-за которого в стране ожидают следующую волну болезни уже в конце января. Также разрешили вводить бустерную дозу прививки всем желающим старше 18 лет.

Теги:
#Статистика #Коронавирус #Covid-19
Летальных случаев стало больше
Украина
Количество заболевших за сутки увеличилось почти втрое: статистика коронавируса в Украине на 11 января
Дата публикации
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