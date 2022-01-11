Количество заболевших за сутки увеличилось почти втрое: статистика коронавируса в Украине на 11 января

За все время пандемии COVID заболели более 3,7 млн человек.

В Украине увеличилось количество больных коронавирусом. Число выросло значительно — 5 429 новых пациентов за сутки против 1 969 выявленных накануне.

Об этом сообщает Минздрав в утренней сводке.

За понедельник в Украине:

госпитализированы — 915 человек (прежде — 1064 );

выздоровели — 7 761 (ранее — 3517 );

летальных случаев — 219 (накануне — 86).

Лидером по количеству заражений снова стал Киев. В столице зафиксировали 1192 новых случая за сутки. В тройке регионов с наибольшим количество зараженных также Полтавщина — 440 человек и Харьковская область — 309.

Смертность выше всего в Хмельницкой области — 21 человек.

В Украине в понедельник, 10 января, две области снова показали ухудшение показателей и в критериях Минздрава стали отвечать "оранжевой" зоне карантина по ковиду.

Ранее "Телеграф" писал про распространение штамма коронавируса "Омикрон" из-за которого в стране ожидают следующую волну болезни уже в конце января. Также разрешили вводить бустерную дозу прививки всем желающим старше 18 лет.