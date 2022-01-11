Кількість хворих на добу збільшилася майже втричі: статистика коронавірусу в Україні на 11 січня

За весь час пандемії COVID захворіло понад 3,7 млн людей.

В Україні збільшилася кількість хворих на коронавірус. Число виросло значно — 5429 нових пацієнтів за добу проти 1969 виявлених напередодні.

Про це повідомляє МОЗ у ранковому зведенні.

За понеділок в Україні:

госпіталізовані — 915 людей (раніше — 1064);

одужали — 7761 (раніше — 3517);

летальних випадків — 219 (напередодні — 86).

Лідером кількості заражень знову став Київ. У столиці зафіксували 1192 нових випадків за добу. У трійці регіонів із найбільшою кількістю заражених також Полтавщина – 440 осіб та Харківська область – 309.

Смертність найвища у Хмельницькій області — 21 особа.

В Україні в понеділок, 10 січня, дві області знову показали погіршення показників і за умов МОЗ стали відповідати "помаранчевій" зоні карантину по ковіду.

Раніше "Телеграф" писав про поширення штаму коронавірусу "Омікрон", через який у країні очікують наступну хвилю хвороби вже наприкінці січня. Також дозволили вводити бустерну дозу щеплення всім охочим старше 18 років.