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Кількість хворих на добу збільшилася майже втричі: статистика коронавірусу в Україні на 11 січня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Летальних випадків побільшало Новина оновлена 11 січня 2022, 08:34
Летальних випадків побільшало

За весь час пандемії COVID захворіло понад 3,7 млн людей.

В Україні збільшилася кількість хворих на коронавірус. Число виросло значно — 5429 нових пацієнтів за добу проти 1969 виявлених напередодні.

Про це повідомляє МОЗ у ранковому зведенні.

За понеділок в Україні:

  • госпіталізовані — 915 людей (раніше — 1064);
  • одужали — 7761 (раніше — 3517);
  • летальних випадків — 219 (напередодні — 86).

Лідером кількості заражень знову став Київ. У столиці зафіксували 1192 нових випадків за добу. У трійці регіонів із найбільшою кількістю заражених також Полтавщина – 440 осіб та Харківська область – 309.

Смертність найвища у Хмельницькій області — 21 особа.

В Україні в понеділок, 10 січня, дві області знову показали погіршення показників і за умов МОЗ стали відповідати "помаранчевій" зоні карантину по ковіду.

Раніше "Телеграф" писав про поширення штаму коронавірусу "Омікрон", через який у країні очікують наступну хвилю хвороби вже наприкінці січня. Також дозволили вводити бустерну дозу щеплення всім охочим старше 18 років.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Covid-19
Летальних випадків побільшало
Україна
Кількість хворих на добу збільшилася майже втричі: статистика коронавірусу в Україні на 11 січня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Летальних випадків побільшало
Кількість хворих на добу збільшилася майже втричі: статистика коронавірусу в Україні на 11 січня
Дата публікації
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