Бустер проти COVID-19: де можна зробити і що буде із сертифікатом

При отриманні третьої дози вакцини колір документа залишиться колишнім, "зеленим"

Починаючи із 6 січня, в Україні вже можна записатися на отримання третьої, бустерної дози вакцини проти коронавірусної хвороби. Зробити це може кожен бажаючий, і особливих клопотів таке рішення принести не повинно.

Тонкості чергової вакцинації розкрила заступник міністра охорони здоров’я Марія Карчевич в ефірі каналу "1+1".

За її словами, процес бустерної вакцинації дуже простий. Тим більше, що в країні цілком вистачає препаратів, щоб забезпечити третю дозу всім бажаючим.

Де щепитися?

Бустер можна отримати в будь-якому центрі вакцинації, який буде зручний саме вам. Головна умова — проходження піврічного терміну з моменту другого щеплення від "корони".

При цьому Карчевич підкреслює: рішення зробити щеплення може прийняти як особисто сама людина, так і її лікар, який виявляє ініціативу.

Зазначимо, що за кілька днів від старту бустерної ревакцинації в Україні цією можливістю скористалося понад 20 тисяч людей.

Бустерна чи додаткова?

Часто у ЗМІ можна зустріти словосполучення "додаткова доза вакцини". Проводити знак рівності з бустером тут не варто.

Додаткове щеплення рекомендують робити людям, які не отримали достатнього захисту після попередніх двох щеплень. До цієї категорії належать особи із серйозними захворюваннями (ВІЛ або рак), ті, хто робив переливання крові або трансплантацію органів, тощо.

Додаткове щеплення допомагає сформувати хоча б початковий імунітет організму перед коронавірусом. Бустер — посилює його.

Додамо також, що додаткове щеплення можна робити вже через 28 днів після того, як отримана друга доза вакцини. За бустерною ж дозою краще звертатися через 6-9 місяців після закінчення попереднього курсу вакцинації.

Що із сертифікатами?

Додаткове та бустерне щеплення розрізняються і в плані документації.

Перше, наприклад, не продовжує термін дії наявних ковідних сертифікатів.

А ось бустер – так. Але тут є свій нюанс. Після того, як буде введена бустерна доза вакцини, а інформація про неї з’явиться в системі, документи повинні оновитися. При цьому їх термін дії буде продовжено на 270 днів, але не від початкового закінчення попереднього (через рік), а з дня отримання третього щеплення. Втім, це не так страшно, адже в Україні планують загалом "урізати" термін дії такого документа.

У сертифікаті, до речі, будуть вказані всі три вакцинації та препарати, якими вони були здійснені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні прогнозують зростання захворюваності, яке за підсумком виллється у нову хвилю коронавірусної хвороби. Її пов’язують із більш заразним "Омікрон"-варіантом COVID-19. При цьому представники ВООЗ попереджають: недооцінювати цю мутацію не варто навіть якщо вона протікає легше в порівнянні з іншими. Вплив на імунітет все одно згубний, до того ж, реєструються і смертельні випадки.