В Україні знищать сотні тисяч доз вакцини від COVID-19: що з ними не так

Утилізацією займатиметься спеціальна організація.

Поки в Україні активно вводять у побут третю дозу вакцини від коронавірусу для всіх громадян старше 18 років, частини щеплень довелося позбутися. Медвідходами стануть понад 590 тисяч доз двох вакцин.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Перші більш ніж 30 тисяч вакцин з їхньої кількості – Comirnaty від Pfizer-BioNTech, яка була куплена за кошти державного бюджету та направлена до Харкова. Через ймовірне порушення умов зберігання її утилізували.

Інші 561 729 доз — препарат AstraZeneca виробництва Covishield або SKBio. У нього закінчився термін придатності. Ці вакцини було поставлено в Україну завдяки гуманітарній допомозі. Загалом у рамках COVAX в Україну відправили 7,4 млн доз, а за іншими програмами допомоги ще 3,6 млн доз препаратів для попередження коронавірусу за 2021 рік.

Кількості накопичених на складах вакцин вистачить щоб закінчити процес вакцинації населення і зробити повторні дози, раніше заявляли в МОЗ.

Як писав "Телеграф", вакцинація від коронавірусу втретє може допомогти при поширенні штаму "Омікрон". Через нього очікують спалах ковіда вже у січні.