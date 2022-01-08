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В Україні знищать сотні тисяч доз вакцини від COVID-19: що з ними не так

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Україні вже майже рік триває кампанія з вакцинації населення від коронавірусу Новина оновлена 08 січня 2022, 14:11
В Україні вже майже рік триває кампанія з вакцинації населення від коронавірусу

Утилізацією займатиметься спеціальна організація.

Поки в Україні активно вводять у побут третю дозу вакцини від коронавірусу для всіх громадян старше 18 років, частини щеплень довелося позбутися. Медвідходами стануть понад 590 тисяч доз двох вакцин.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Перші більш ніж 30 тисяч вакцин з їхньої кількості – Comirnaty від Pfizer-BioNTech, яка була куплена за кошти державного бюджету та направлена до Харкова. Через ймовірне порушення умов зберігання її утилізували.

Інші 561 729 доз — препарат AstraZeneca виробництва Covishield або SKBio. У нього закінчився термін придатності. Ці вакцини було поставлено в Україну завдяки гуманітарній допомозі. Загалом у рамках COVAX в Україну відправили 7,4 млн доз, а за іншими програмами допомоги ще 3,6 млн доз препаратів для попередження коронавірусу за 2021 рік.

Кількості накопичених на складах вакцин вистачить щоб закінчити процес вакцинації населення і зробити повторні дози, раніше заявляли в МОЗ.

Як писав "Телеграф", вакцинація від коронавірусу втретє може допомогти при поширенні штаму "Омікрон". Через нього очікують спалах ковіда вже у січні.

Теги:
#Вакцина #Вакцинація #Pfizer #Коронавірус #AstraZeneca #Comirnaty
В Україні вже майже рік триває кампанія з вакцинації населення від коронавірусу
Україна
В Україні знищать сотні тисяч доз вакцини від COVID-19: що з ними не так
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Україні вже майже рік триває кампанія з вакцинації населення від коронавірусу
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