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В Украине уничтожат сотни тысяч доз вакцины от COVID-19: что с ними не так

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Украине уже почти год идет кампания по вакцинации населения от коронавируса Новость обновлена 08 января 2022, 14:11
В Украине уже почти год идет кампания по вакцинации населения от коронавируса

Утилизацией будет заниматься специальная организация.

Пока в Украине активно вводят в обиход третью дозу вакцины от коронавируса для всех граждан старше 18 лет, от части прививок пришлось избавиться. Медотходами станут более 590 тысяч доз двух вакцин.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Первые более чем 30 тысяч вакцин из их числа — Comirnaty от Pfizer-BioNTech, которая была куплена за средства государственного бюджета и направлена в Харьков. Из-за вероятного нарушения условий хранения ее утилизировали.

Остальные 561 729 доз — препарат AstraZeneca производста Covishield либо SKBio. У него закончился срок годности. Эти вакцины были поставлены в Украину благодаря гуманитарной помощи. Всего в рамках COVAX в Украину отправили 7,4 млн доз, а по другим програмам помощи — еще 3,6 млн доз препаратов для предупреждения коронавируса за 2021 год.

Количества накопленных на складах вакцин хватит чтобы закончить процес вакцинации населения и сделать повторные дозы, ранее заявляли в Минздраве.

Как писал "Телеграф", вакцинация от коронавируса в третий раз может помочь при распространении штамма "Омикрон". Из-за него ожидают вспышку ковида уже в январе.

Теги:
#Вакцина #Вакцинация #Pfizer #Коронавирус #AstraZeneca #Comirnaty
В Украине уже почти год идет кампания по вакцинации населения от коронавируса
Украина
В Украине уничтожат сотни тысяч доз вакцины от COVID-19: что с ними не так
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