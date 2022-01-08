В Украине уничтожат сотни тысяч доз вакцины от COVID-19: что с ними не так

Утилизацией будет заниматься специальная организация.

Пока в Украине активно вводят в обиход третью дозу вакцины от коронавируса для всех граждан старше 18 лет, от части прививок пришлось избавиться. Медотходами станут более 590 тысяч доз двух вакцин.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Первые более чем 30 тысяч вакцин из их числа — Comirnaty от Pfizer-BioNTech, которая была куплена за средства государственного бюджета и направлена в Харьков. Из-за вероятного нарушения условий хранения ее утилизировали.

Остальные 561 729 доз — препарат AstraZeneca производста Covishield либо SKBio. У него закончился срок годности. Эти вакцины были поставлены в Украину благодаря гуманитарной помощи. Всего в рамках COVAX в Украину отправили 7,4 млн доз, а по другим програмам помощи — еще 3,6 млн доз препаратов для предупреждения коронавируса за 2021 год.

Количества накопленных на складах вакцин хватит чтобы закончить процес вакцинации населения и сделать повторные дозы, ранее заявляли в Минздраве.

Как писал "Телеграф", вакцинация от коронавируса в третий раз может помочь при распространении штамма "Омикрон". Из-за него ожидают вспышку ковида уже в январе.