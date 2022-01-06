Укр

В Украине начали делать третью прививку от "короны" и анонсировали новые COVID-сертификаты: что нужно знать

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
118
Получить третью прививку от коронавируса можно в любом центре вакцинации страны Новость обновлена 06 января 2022, 14:43
Получить третью прививку от коронавируса можно в любом центре вакцинации страны

Глава Минздрава ответил на три главных вопроса украинцев по вакцинации бустерной дозой

В Украине, где количество инфицированных ковидом увеличивается с каждым днем, уже можно привиться против коронавируса бустерной дозой.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, объясняя зачем и когда нужна третья вакцина.

По словам министра, коронавирус в мире набирает обороты: за минувшие сутки поставлен новый абсолютный рекорд суточных случаев COVID-19 — 2 миллиона 552 тысячи. Вирус с небывалой силой атакует США, Францию, Великобританию и Италию, и наши медики уже готовятся к новой волне заболеваемости в Украине.

Ляшко говорит, что только в Киеве и регионе, а также Полтавской области вакцинировано более половины населения. В других же частях страны ситуация оставляет желать лучшего.

А пока кто-то решается на первую прививку, для украинцев старше 18 лет уже доступна третья доза — для лучшей защиты от нового, более заразного штамма "Омикрон".

Ляшко ответил на три главных вопроса населения:

  1. Зачем? Бустер усилит эффект от первых двух прививок и убережет от инфицирования ковидом.
  2. Когда следует сделать прививку? Лучше всего — спустя 6-9 месяцев после первого завершенного курса иммунизации.
  3. Какие вакцины можно выбрать? Предпочтительнее будут Moderna или Comirnaty от Pfizer. Даже если ранее люди были привиты CoronaVac от Sinovac Biotech, им советуют выбрать в качестве бустера Pfizer. Однако третью прививку можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным в Украине схемам.

По словам Виктора Ляшко, после бустерной дозы человек получит новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее ввода. В "Дие" обновление заработает в конце января.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем опасен новый вирус "Флурона", являющийся "гибридом" ковида и гриппа, а также как лучше всего защитить себя от вероятного инфицирования.

Теги:
#Прививки #Вакцинация #Коронавирус #Бустер
Петр Порошенко
Украина
Суд арестовал все имущество Порошенко: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Петр Порошенко
Суд арестовал все имущество Порошенко: подробности
Дата публикации
Категория
Постепенное увеличение количества ковидных больных уже началось
"Переходим в стадию роста": аналитик спрогнозировал новую волну COVID-19
Дата публикации
Категория
Казахстан сегодня напоминает поле боя
Война под знаменем "русского мира" или бойня малой кровью: что ждет Казахстан после ввода войск Путина
Дата публикации
Категория
Канун Рождества Христова 2022
Рождественский Сочельник 6 января: приметы и что запрещено делать в этот день
Дата публикации
Категория
Олимпийские игры в Пекине - последние приготовления
Олимпийские игры, до старта которых менее месяца, могут перенести