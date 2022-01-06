В Украине начали делать третью прививку от "короны" и анонсировали новые COVID-сертификаты: что нужно знать

Глава Минздрава ответил на три главных вопроса украинцев по вакцинации бустерной дозой

В Украине, где количество инфицированных ковидом увеличивается с каждым днем, уже можно привиться против коронавируса бустерной дозой.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, объясняя зачем и когда нужна третья вакцина.

По словам министра, коронавирус в мире набирает обороты: за минувшие сутки поставлен новый абсолютный рекорд суточных случаев COVID-19 — 2 миллиона 552 тысячи. Вирус с небывалой силой атакует США, Францию, Великобританию и Италию, и наши медики уже готовятся к новой волне заболеваемости в Украине.

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Ляшко говорит, что только в Киеве и регионе, а также Полтавской области вакцинировано более половины населения. В других же частях страны ситуация оставляет желать лучшего.

А пока кто-то решается на первую прививку, для украинцев старше 18 лет уже доступна третья доза — для лучшей защиты от нового, более заразного штамма "Омикрон".

Ляшко ответил на три главных вопроса населения:

Зачем? Бустер усилит эффект от первых двух прививок и убережет от инфицирования ковидом. Когда следует сделать прививку? Лучше всего — спустя 6-9 месяцев после первого завершенного курса иммунизации. Какие вакцины можно выбрать? Предпочтительнее будут Moderna или Comirnaty от Pfizer. Даже если ранее люди были привиты CoronaVac от Sinovac Biotech, им советуют выбрать в качестве бустера Pfizer. Однако третью прививку можно сделать другой вакциной, согласно разрешенным в Украине схемам.

По словам Виктора Ляшко, после бустерной дозы человек получит новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее ввода. В "Дие" обновление заработает в конце января.

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