Катастрофа для иммунной системы: ученые сделали заявление о новом вирусе "Флурона"

Новый вирус уже зафиксирован в Израиле, Бразилии, Испании и России.

В мире начал распространяться новый опасный вирус под названием "Флурона", являющийся смесью мутаций коронавируса и гриппа. Первые случаи заболеваний этим недугом уже обнаружили в Израиле, Бразилии, Испании и России. Ученые говорят, что "Флурона" особенно опасна для лиц из групп риска, а медицинская система многих стран может просто не выдержать нагрузки.

Об этом говорится в материале CNN.

Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, грипп и коронавирус – это респираторные заболевания, которые очень быстро распространяются воздушно-капельным путем и имеют схожие симптомы – кашель, насморк, повышенная температура, головная боль, усталость.

Cпециалисты говорят, что одновременное заражение обоими вирусами – "Флурона" – очень опасно для людей, ведь они убивают иммунную систему.

"Одновременное заражение Covid-19 и гриппом может являться катастрофой для вашей иммунной системы", — заявил доктор Адриан Берроуз, врач семейной медицины и доцент Университета Центральной Флориды.

По его мнению, "Флурона" может привести к увеличению количества летальных исходов в мире, однако сейчас слишком мало данных, чтобы говорить об уровне госпитализаций и смертей от новой мутированной болезни.

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При этом, по мнению профессора из Израиля Надава Давыдовича, системы здравоохранения многих стран могут не справиться с нагрузкой, которую вызовет "Флурона", ведь сейчас сосредоточены на борьбе со штаммом коронавируса "Омикрон".

"Нас ждет зима, мы сталкиваемся с перегруженными внутренними палатами, и профилактика, вероятно, лучшая идея. И нам повезло в прошлом году, что мы не пострадали от обеих болезней (Covid-19 и гриппа — ред.)", — отметил Давыдович.

По его мнению, для защиты систем здравоохранения нужна вакцинация большего количества людей, а также соблюдение других мер по защите людей из групп риска, пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями.

По данным ВОЗ, люди могут принимать эффективные защитные меры против Covid-19 и гриппа, включая социальное дистанцирование, регулярную очистку рук, изоляцию и открытие окон и дверей для обеспечения вентиляции.

Напомним, на юге Франции обнаружили еще один, до сих пор неизвестный, штамм коронавируса "IHU", насчитывающий наибольшее количество мутаций среди уже известных миру штаммов — "Омикрона" и "Дельты".

Ранее "Телеграф" сообщал, в чем отличие мутированных видов коронавируса "Омикрона" и "Дельты" и какую опасность несут в себе эти штаммы.