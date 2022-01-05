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Как защититься от нового вируса "Флурона": топ рекомендаций от экспертов ВОЗ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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ВОЗ рассказала, как защититься от вируса "Флурона" Новость обновлена 05 января 2022, 11:06
ВОЗ рассказала, как защититься от вируса "Флурона"

Эксперты говорят, что одним из способов защиты является одновременная вакцинация от гриппа и коронавируса

Новый вирус под названием "Флурона" только появился в некоторых странах мира, но уже успел получить название "катастрофы для иммунной системы". Поскольку смесь гриппа и коронавируса начала поражать людей совсем недавно, вакцин от нее пока нет, однако защитить себя все-таки можно.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, COVID-19 и грипп относятся к респираторным заболеваниям и у них есть много общих симптомов, таких как кашель, высокая температура, одышка, потеря вкуса и обоняния.

Принцип распространения этих вирусов также одинаковый — они передаются воздушно-капельным путем. В связи с этим, защититься от "Флуроны" можно с помощью выполнения противоэпидемических правил, который действуют в Украине из-за пандемии коронавируса. Необходимо:

  • придерживаться социальной дистанции в 1,5 метра;
  • тщательно мыть руки и использовать антисептики;
  • носить защитную маску;
  • избегать толпы и закрытых помещений с плохой циркуляцией воздуха;
  • часто проветривать жилье и рабочее место в офисе;
  • избегать касаний всего лица на улице, особенно грязными руками.

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Ведущий специалист Европейского бюро ВОЗ Ричард Пибоди отметил, что пока в мире не изобрели вакцину, которая поможет в борьбе с гриппом и коронавирусом одновременно, можно вакцинироваться двумя препаратами.

"ВОЗ считает допустимым введение обеих вакцин гражданам в ходе одного приема, тем более что риск тяжелого течения гриппа или COVID-19 для взрослого населения достаточно велик", — заявил Пибоди.

Эксперт отметил, что имеющиеся данные о такой вакцинации не говорят ни о каких неблагоприятных последствиях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что новый вирус "Флурона" обнаружили по соседству с Украиной. Ученые говорят, что "Флурона" особенно опасна для лиц из групп риска, а медицинская система многих стран может просто не выдержать нагрузки.

Теги:
#ВОЗ #Коронавирус #Covid-19 #Флурона
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