"Флурона" подобралась к границам Украины: так ли она опасна, как о ней говорят

В США говорят, что болезнь они фиксировали и раньше — до того, как она обрела свое название

Случаев нового вируса под названием "Флурона", который образовался в результате одновременного инфицирования человека коронавирусом и гриппом, в мире становится все больше. Так, совсем недавно новые случаи болезни выявили по соседству с Украиной — в Венгрии, а также на Филиппинах. И это наряду с тем, что болезнь ранее уже диагностировали в Израиле, Испании, Бразилии, России и США. Западные таблоиды именовали "Флурону" двойной проблемой, однако некоторые медики говорят: болезнь возникла раньше, чем о ней начали писать, и ничего необычного в одновременном заражении двумя видами вирусов (в данном случае — грипп и ковид) нет.

Так, согласно отчету Atlantic, как передает американское СМИ The Washington Post, "Флурона" распространялась по миру еще до того, как обрела свое название. Еще два года назад в США медики успешно лечили пациентов, которые были инфицированы и гриппом, и коронавирусом одновременно.

"В феврале 2020 года мужчина попал в больницу Нью-Йорка с сильным кашлем и лихорадкой. На тот момент в городе официально не регистрировалось ни одного случая коронавируса. Пациент получил положительный результат теста на грипп, а затем был проверен на коронавирус. Спустя несколько недель результаты подтвердили, что он вместе с тремя членами семьи заразился обоими вирусами", — цитирует издание американских врачей, который приводят пример. И таких случаев были десятки.

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Согласно последним заявлениям, "Флурону" только начали изучать. Однако не все считают болезнь чем-то опасным и непредсказуемым. Представитель здравоохранения Филиппин, к примеру, говорит, что такие гибридные инфекции не являются чем-то необычным. Однако исследования продолжаются.

Вместе с тем другие ученые говорят, что "Флурона" особенно опасна для лиц из групп риска, а медицинская система многих стран может просто не выдержать нагрузки.

Напомним, на юге Франции обнаружили еще один, до сих пор неизвестный, штамм коронавируса "IHU", насчитывающий наибольшее количество мутаций среди уже известных миру штаммов — "Омикрона" и "Дельты".