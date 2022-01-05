Гибрид ковида и гриппа "Флурона": как распознать болезнь

Этот вирус можно выявить, лишь сделав два отдельных теста — на "корону" и на грипп

В некоторых странах мира начали активно регистрировать случаи нового вируса, который является гибридом COVID-19 и обычного гриппа — "Флуроны". ВОЗ считает это заболевание настоящим испытанием для человека.

Издание OneIndia, ссылаясь на информацию израильских медиков, отметило основные симптомы, характерные для подцепивших "Флурону".

В первую очередь следует отметить, что пока официально не доказано, способна ли "смесь" гриппа и ковида нанести более сильный удар для человеческого здоровья, чем каждая из "составляющих" по отдельности.

К примеру, в Израиле пациентка, у которой диагностировали "Флурону", перенесла болезнь весьма в легкой форме. При этом она не была вакцинирована ни от гриппа, ни от коронавируса.

Впрочем, симптомы, которые повсеместно регистрируются врачами у подхвативших "Флурону", весьма схожи. У большинства пациентов регистрируют:

повышение температуры;

общую усталость;

кашель и учащенное чихание;

ломоту в теле;

ангину;

одышку;

головную боль;

тошноту, рвоту и даже диарею;

сыпь по телу (чаще всего у детей).

Разумеется, не у каждого из заболевших могут проявиться абсолютно все симптомы — протекание болезни по-прежнему сугубо индивидуально.

Отметим, что пока "Флурону" невозможно диагностировать одним универсальным тестом. Чтобы подтвердить заболевание, пациента следует проверить и на "корону", и на грипп.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, какие наиболее важные шаги стоит предпринять, чтобы защититься от инфицирования "Флуроной". При этом в Хорватии представители Национального управления общественного здоровья уже беспокоятся о том, чтобы новый вирус не повысил давление на медицинскую систему стран по всему миру.