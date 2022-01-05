Гибрид ковида и гриппа "Флурона": как распознать болезнь
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Этот вирус можно выявить, лишь сделав два отдельных теста — на "корону" и на грипп
В некоторых странах мира начали активно регистрировать случаи нового вируса, который является гибридом COVID-19 и обычного гриппа — "Флуроны". ВОЗ считает это заболевание настоящим испытанием для человека.
Издание OneIndia, ссылаясь на информацию израильских медиков, отметило основные симптомы, характерные для подцепивших "Флурону".
В первую очередь следует отметить, что пока официально не доказано, способна ли "смесь" гриппа и ковида нанести более сильный удар для человеческого здоровья, чем каждая из "составляющих" по отдельности.
К примеру, в Израиле пациентка, у которой диагностировали "Флурону", перенесла болезнь весьма в легкой форме. При этом она не была вакцинирована ни от гриппа, ни от коронавируса.
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Впрочем, симптомы, которые повсеместно регистрируются врачами у подхвативших "Флурону", весьма схожи. У большинства пациентов регистрируют:
- повышение температуры;
- общую усталость;
- кашель и учащенное чихание;
- ломоту в теле;
- ангину;
- одышку;
- головную боль;
- тошноту, рвоту и даже диарею;
- сыпь по телу (чаще всего у детей).
Разумеется, не у каждого из заболевших могут проявиться абсолютно все симптомы — протекание болезни по-прежнему сугубо индивидуально.
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Отметим, что пока "Флурону" невозможно диагностировать одним универсальным тестом. Чтобы подтвердить заболевание, пациента следует проверить и на "корону", и на грипп.
Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, какие наиболее важные шаги стоит предпринять, чтобы защититься от инфицирования "Флуроной". При этом в Хорватии представители Национального управления общественного здоровья уже беспокоятся о том, чтобы новый вирус не повысил давление на медицинскую систему стран по всему миру.
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