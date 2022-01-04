Обошел "Дельту" втрое: в мире появился новый штамм коронавируса с максимальным количеством мутаций

Уже зафиксировано 12 случаев инфицирования

На юге Франции обнаружили еще один, до сих пор неизвестный, штамм коронавируса "IHU", насчитывающий в себе наибольшее количество мутаций среди уже известных миру штаммов — "Омикрона" и "Дельты".

Как сообщает издание Medrxiv, новая мутация коронавирусной болезни камерунского происхождения уже обнаружена у 12 жителей Франции, среди которых есть дети.

Согласно предварительным данным, обновленный " IHU" имеет 46 новых мутаций и 37 делеций (структурных мутаций, при которых уничтожается отдельная доля хромосомы или даже последовательность ДНК).

Первый случай болезни был зафиксирован у пациента, прошедшего весь курс вакцинации. Мужчина вернулся в Камерун после путешествия в ноябре 2021 года, а прививки ему были сделаны за три дня до поездки.

Отмечается, что симптомы коронавируса у него были легкими, похожими на признаки простуды.

После этого случая врачи зафиксировали еще восемь случаев заболевания "IHU".

Если говорить об опасности обновленной мутации штамма, то никаких заявлений ученые пока что не делают, ведь исследования еще не проводились.

Отметим также, что если сравнить обнаруженный штамм коронавирусной болезни с уже известным "Омикроном", то последний насчитывает в себе 32 мутации, которые ученые условно делят на три группы:

отдельные мутации отвечают за более цепкую реакцию на человеческие рецепторы, о чем говорит сильная заразность "Омикрона", связываться с человеческим рецептором ACE2;

несколько из них отвечают за слияние и проникновение вируса в здоровые клетки,

другие усложняют распознавание вируса и позволяют ему уклоняться от антител.

Что касается наиболее опасного штамма коронавируса "Дельты", то он содержит до 17 мутаций, которые влекут за собой изменения в аминокислотных последовательностях белков, что он кодирует.

Ранее "Телеграф" сообщал, в чем отличие мутированных видов коронавируса "Омикрона" и "Дельты" и какую опасность несут в себе эти штаммы.