Количество заболевших неумолимо увеличивается: свежая COVID-статистика на 6 января

Наибольший суточный прирост заболевших — по-прежнему в Киеве

Утро четверга, 6 января, Украина начинает с 6 632 новыми случаями коронавирусной болезни. По сравнению со статистикой предыдущих суток, количество больных значительно увеличилось — больше, чем на 2000.

Такую статистику сообщают в Минздраве Украины.

Стоит добавить, что их общего количества заболевших COVID зафиксирован у 240 детей и 182 медицинских работников.

В целом же, за прошлые сутки в Украине зарегистрировано:

6 632 новых ковидных пациентов (ранее — 4571);

новых ковидных пациентов (ранее — 4571); 2 028 госпитализаций (на утро среды — 1366);

госпитализаций (на утро среды — 1366); 9 121 победивших коронавирус (прежде — 8439);

победивших коронавирус (прежде — 8439); 187 смертей (сутками ранее — 273).

Лидерство по количеству заболевших, как и в среду, продолжает удерживать столица. В Киеве за сутки заболело 1 173 человек. Также в пятерку регионов с самым большим приростом новых случаев COVID-19 попали Львовская (400), Харьковская (397), Хмельницкая (390) и Одесская (379) области. Меньше всего заразившихся зарегистрировано на Кировоградщине — всего 52 случая.

Отметим, что за последние несколько дней статистика демонстрирует постоянное увеличения числа ковидных больных.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем опасен новый вирус "Флурона", являющийся "ребенком" ковида и гриппа, а также как лучше всего защитить себя от вероятного инфицирования.

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