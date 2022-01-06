В Україні почали робити третє щеплення від "корони" та анонсували нові COVID-сертифікати: що потрібно знати

Глава МОЗ відповів на три головні питання українців щодо вакцинації бустерною дозою

В Україні, де кількість інфікованих ковідом збільшується з кожним днем, вже можна зробити щеплення проти коронавірусу бустерною дозою.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, пояснюючи навіщо і коли потрібна третя вакцина.

За словами міністра, коронавірус у світі набирає обертів: за минулу добу поставлено новий абсолютний рекорд добових випадків COVID-19 — 2 мільйони 552 тисячі. Вірус із небувалою силою атакує США, Францію, Велику Британію та Італію, і наші медики вже готуються до нової хвилі захворюваності в Україні.

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Ляшко каже, що лише у Києві та регіоні, а також Полтавській області вакциновано понад половину населення. В інших частинах країни ситуація залишає бажати кращого.

А поки хтось наважується на перше щеплення, для українців старших 18 років вже доступна третя доза — для кращого захисту від нового, більш заразного штаму "Омікрон".

Ляшко відповів на три головні питання населення:

Навіщо? Бустер посилить ефект від перших двох щеплень та убереже від інфікування ковідом. Коли слід зробити щеплення? Найкраще через 6-9 місяців після першого завершеного курсу імунізації. Які вакцини можна вибрати? Переважно, будуть Moderna або Comirnaty від Pfizer. Навіть якщо раніше люди були щеплені CoronaVac від Sinovac Biotech, їм радять вибрати як бустер Pfizer. Проте третє щеплення можна зробити іншою вакциною, згідно з дозволеними в Україні схемами.

За словами Віктора Ляшка, після бустерної дози людина отримає новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб із дати її введення. У "Дії" оновлення запрацює наприкінці січня.

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