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Катастрофа для імунної системи: науковці зробили заяву про новий вірус "Флурона"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"Флурона" - це суміш мутацій коронавірусу та грипу Новина оновлена 05 січня 2022, 07:59
"Флурона" - це суміш мутацій коронавірусу та грипу

Новий вірус вже зафіксували в Ізраїлі, Бразилії, Іспанії та Росії.

У світі почав поширюватися новий небезпечний вірус під назвою "Флурона", який є сумішшю мутацій коронавірусу та грипу. Перші випадки захворювань цією недугою вже виявили в Ізраїлі, Бразилії, Іспанії та Росії. Науковці кажуть, що "Флурона" особливо небезпечна для осіб з груп ризику, а медична система багатьох країн може просто не витримати навантаження.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Як зазначили у Всесвітній організації охорони здоров’я, грип та коронавірус — це респіраторні захворювання, які дуже швидко поширюються повітряно-крапельним шляхом та мають схожі симптоми — кашель, нежить, підвищена температура, головний біль, втома.

Як зазначають фахівці, одночасне зараження обома вірусами — "Флурона" — дуже небезпечне для людей, адже вони вбивають імунну систему.

"Одночасне зараження Covid-19 та грипом може бути катастрофою для вашої імунної системи", — заявив доктор Адріан Берроуз, лікар сімейної медицини та доцент Університету Центральної Флориди.

На його думку, "Флурона" може призвести до збільшення кількості летальних випадків у світі, однак зараз надто мало даних для того, щоб говорити про рівень госпіталізацій та смертей від нової мутованої хвороби.

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При цьому, на думку професора з Ізраїлю Надава Давидовича, системи охорони здоров’я багатьох країн можуть не впоратися з навантаженням, яке викличе "Флурона", адже зараз зосереджені на боротьбі зі штамом коронавірусу "Омікрон".

"На нас чекає зима, ми зіштовхуємося з перевантаженими внутрішніми палатами, і профілактика, ймовірно, найкраща ідея. І нам пощастило минулого року, що ми не постраждали від обох хвороб (Covid-19 та грипу — ред.)", — зазначив Давидович.

На його думку, для захисту систем охорони здоров'я потрібна вакцинація більшої кількості людей, а також дотримання інших заходів для захисту людей з груп ризику, літніх людей і тих, хто страждає на хронічні захворювання.

За даними ВООЗ, люди можуть вживати ефективних захисних заходів проти Covid-19 та грипу, включаючи соціальне дистанціювання, регулярне очищення рук, ізоляцію та відкриття вікон та дверей для забезпечення вентиляції.

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Нагадаємо, на півдні Франції виявили ще один, досі невідомий, штам коронавірусу "IHU", який нараховує найбільшу кількість мутацій серед уже відомих світу штамів — "Омікрона" і "Дельти".

Раніше "Телеграф" повідомляв, у чому відмінність мутованих видів коронавірусу "Омікрону" і "Дельти" і яку небезпеку несуть у собі ці штами.

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Теги:
#Грип #Коронавірус #Covid-19 #Флурона
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