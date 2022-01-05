Катастрофа для імунної системи: науковці зробили заяву про новий вірус "Флурона"

Новий вірус вже зафіксували в Ізраїлі, Бразилії, Іспанії та Росії.

У світі почав поширюватися новий небезпечний вірус під назвою "Флурона", який є сумішшю мутацій коронавірусу та грипу. Перші випадки захворювань цією недугою вже виявили в Ізраїлі, Бразилії, Іспанії та Росії. Науковці кажуть, що "Флурона" особливо небезпечна для осіб з груп ризику, а медична система багатьох країн може просто не витримати навантаження.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Як зазначили у Всесвітній організації охорони здоров’я, грип та коронавірус — це респіраторні захворювання, які дуже швидко поширюються повітряно-крапельним шляхом та мають схожі симптоми — кашель, нежить, підвищена температура, головний біль, втома.

Як зазначають фахівці, одночасне зараження обома вірусами — "Флурона" — дуже небезпечне для людей, адже вони вбивають імунну систему.

"Одночасне зараження Covid-19 та грипом може бути катастрофою для вашої імунної системи", — заявив доктор Адріан Берроуз, лікар сімейної медицини та доцент Університету Центральної Флориди.

На його думку, "Флурона" може призвести до збільшення кількості летальних випадків у світі, однак зараз надто мало даних для того, щоб говорити про рівень госпіталізацій та смертей від нової мутованої хвороби.

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При цьому, на думку професора з Ізраїлю Надава Давидовича, системи охорони здоров’я багатьох країн можуть не впоратися з навантаженням, яке викличе "Флурона", адже зараз зосереджені на боротьбі зі штамом коронавірусу "Омікрон".

"На нас чекає зима, ми зіштовхуємося з перевантаженими внутрішніми палатами, і профілактика, ймовірно, найкраща ідея. І нам пощастило минулого року, що ми не постраждали від обох хвороб (Covid-19 та грипу — ред.)", — зазначив Давидович.

На його думку, для захисту систем охорони здоров'я потрібна вакцинація більшої кількості людей, а також дотримання інших заходів для захисту людей з груп ризику, літніх людей і тих, хто страждає на хронічні захворювання.

За даними ВООЗ, люди можуть вживати ефективних захисних заходів проти Covid-19 та грипу, включаючи соціальне дистанціювання, регулярне очищення рук, ізоляцію та відкриття вікон та дверей для забезпечення вентиляції.

Нагадаємо, на півдні Франції виявили ще один, досі невідомий, штам коронавірусу "IHU", який нараховує найбільшу кількість мутацій серед уже відомих світу штамів — "Омікрона" і "Дельти".

Раніше "Телеграф" повідомляв, у чому відмінність мутованих видів коронавірусу "Омікрону" і "Дельти" і яку небезпеку несуть у собі ці штами.