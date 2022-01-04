"Флурона" вже по сусідству з Україною: що відомо про нову хворобу

Новий вид вірусу зафіксували не лише у Євросоюзі, а й по сусідству з Україною – у РФ

Світ переполошився через нову хворобу "Флурона", що є сумішшю коронавірусу і грипу, якими людина заражається одночасно. І якщо в Україні про дане захворювання поки не говорять, оскільки воно з’явилося зовсім нещодавно і ще не встигло потрапити до нашої країни, у Європі ситуація зовсім інша. Слідом за Ізраїлем та Бразилією, де виявили перші випадки "Флурони" у вагітної жінки та дітей, інфіковані вже є в Іспанії, а також по сусідству з Україною — у Росії.

За словами директора каталонської служби охорони здоров’я Джеммі Крейвінкель, у Каталонії зафіксували кілька випадків "Флурони". Хвороба поки що на початковій стадії і пацієнти переносять її у легкій формі. Проте медики не виключають, що ситуація може погіршитись.

Іспанські медики закликають не панікувати: мовляв, звичайні віруси раніше могли вражати організм одночасно, не витісняючи один одного. Проте грип і коронавірус докучають людині неприємними симптомами:

задишкою та утрудненим диханням;

жаром;

головним болем;

втомою;

проблемами ШКТ;

кашлем, нежиттю та болем у горлі.

Близько до України?

У Росії, коментуючи новину про "Флурону" в Ізраїлі, заявили, що для світу це не прецедент. Мовляв, у РФ зараження грипом та "Омікроном" підтверджувалося і раніше, і цих пацієнтів рятували у стаціонарах.

У місцевому МОЗ кажуть, що хвороба протікає складніше звичайного ковіду і потребує індивідуального підходу до лікування.

Нагадаємо, на півдні Франції виявили ще один, досі невідомий, штам коронавірусу "IHU", який нараховує найбільшу кількість мутацій серед уже відомих світу штамів — "Омікрона" і "Дельти".

Раніше "Телеграф" повідомляв, у чому відмінність мутованих видів коронавірусу "Омікрону" і "Дельти" і яку небезпеку несуть у собі ці штами.