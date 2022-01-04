Рус

По світу поширюється новий вірус "Флурона": відомі тяжкість хвороби та симптоми

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1853
Назву нового вірусу склали із двох слів: "грип" та "корона" Новина оновлена 04 січня 2022, 08:43
Назву нового вірусу склали із двох слів: "грип" та "корона"

В Ізраїлі хворобу підхопила вагітна жінка, у Бразилії — діти

Вчені заявили про нову вірусну хворобу під назвою "Флурона" — це суміш мутацій коронавірусу та грипу, яку вже виявили в Іспанії, Ізраїлі та Бразилії.

За інформацією сайту Euro Weekly News, який посилається на МОЗ Іспанії, назву нового вірусу склали з двох слів: "грип" (англійською — "flue") та "корона". Вперше "Флурону" виявили в Ізраїлі у місті Петах-Тіква у вагітної жінки, яка заразилася двома вірусами одночасно — це підтвердили результати тестів. Хворобу вона перенесла легко, як і інші пацієнти, що заразилися після. Проте вчені не відкидають, що симптоми можуть посилюватися.

Тим часом у Бразилії, згідно з даними Istoe dinheiro, цей же вірус виявили у шести осіб, зокрема у двох немовлят до року та 16-річного підлітка. На щастя, всі інфіковані також хворіють у легкій формі.

Вже відомо, що "Флуроною" можна захворіти повітряно-краплинним шляхом внаслідок одночасного інфікування коронавірусом та грипом.

Вчені кажуть, що вони не витісняють один одного, впливаючи на різні рецептори, а лише доповнюють один одного симптомами:

  • висока температура або озноб;
  • кашель;
  • важке дихання;
  • болі в м’язах та втома;
  • головний біль;
  • можлива втрата нюху (необов’язково);
  • біль в горлі;
  • нежить;
  • розлади ШКТ (частіше у дітей).

Нагадаємо, що навіть після одужання від коронавірусу він може залишатися в організмі ще кілька місяців. Причому, "жити" він може у мозку та серці.

Info Icon

Важливо: будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.

Теги:
#Іспанія #Грип #Вірус #Коронавірус
Назву нового вірусу склали із двох слів: "грип" та "корона"
Суспільство
По світу поширюється новий вірус "Флурона": відомі тяжкість хвороби та симптоми
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Назву нового вірусу склали із двох слів: "грип" та "корона"
По світу поширюється новий вірус "Флурона": відомі тяжкість хвороби та симптоми
Дата публікації
Категорія
Рінат Ахметов за рік збільшив статки на 55%
Ахметов за рік серйозно розбагатів: його статки досягли майже 25% бюджету України
Дата публікації
Категорія
Числом 2022 року стала шістка
Прогноз на 2022 рік: що віщує Чорний Тигр відповідно до вашої дати народження
Дата публікації
Категорія
Як виявилося, деякі люди прийшли на зйомку не на запрошення, а через наказ
Українці з гнівом накинулися на Героя України, який засвітився на новорічному привітанні Зеленського: думки у мережі розділилися
Дата публікації
Категорія
Курс валют на 4 січня 2022 року
Що відбувається з доларом після Нового року: курс валют на 4 січня