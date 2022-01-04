По світу поширюється новий вірус "Флурона": відомі тяжкість хвороби та симптоми
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В Ізраїлі хворобу підхопила вагітна жінка, у Бразилії — діти
Вчені заявили про нову вірусну хворобу під назвою "Флурона" — це суміш мутацій коронавірусу та грипу, яку вже виявили в Іспанії, Ізраїлі та Бразилії.
За інформацією сайту Euro Weekly News, який посилається на МОЗ Іспанії, назву нового вірусу склали з двох слів: "грип" (англійською — "flue") та "корона". Вперше "Флурону" виявили в Ізраїлі у місті Петах-Тіква у вагітної жінки, яка заразилася двома вірусами одночасно — це підтвердили результати тестів. Хворобу вона перенесла легко, як і інші пацієнти, що заразилися після. Проте вчені не відкидають, що симптоми можуть посилюватися.
Тим часом у Бразилії, згідно з даними Istoe dinheiro, цей же вірус виявили у шести осіб, зокрема у двох немовлят до року та 16-річного підлітка. На щастя, всі інфіковані також хворіють у легкій формі.
Вже відомо, що "Флуроною" можна захворіти повітряно-краплинним шляхом внаслідок одночасного інфікування коронавірусом та грипом.
Вчені кажуть, що вони не витісняють один одного, впливаючи на різні рецептори, а лише доповнюють один одного симптомами:
- висока температура або озноб;
- кашель;
- важке дихання;
- болі в м’язах та втома;
- головний біль;
- можлива втрата нюху (необов’язково);
- біль в горлі;
- нежить;
- розлади ШКТ (частіше у дітей).
Нагадаємо, що навіть після одужання від коронавірусу він може залишатися в організмі ще кілька місяців. Причому, "жити" він може у мозку та серці.
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