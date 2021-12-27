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Переселяється в мозок і серце: вчені шокували довгим життям коронавірусу після одужання

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Коронавірус продовжує дивувати своєю живучістю Новина оновлена 27 грудня 2021, 15:33
Коронавірус продовжує дивувати своєю живучістю

Вчені вважають, що вірус може жити в людині до 230 днів, переселяючись в інші органи

Навіть після одужання від коронавірусу, який 27 грудня здивував українців статистикою, він може залишатися в організмі ще кілька місяців. Причому, "жити" він може у мозку та серці.

Такого висновку дійшли вчені Національного інституту здоров’я США, яких цитує Bloomberg.

Дослідники працювали з тілами померлих пацієнтів та провели розтин 44 людей. Серед них були як тяжко хворі люди, так і ті, хто переносив хворобу без симптомів.

У результаті виявилося, що реплікація вірусу мала місце у багатьох позалегеневих тканинах, зокрема — у мозку та серці. Проте, продовжують вчені, дегенеративні клітинні зміни поза легенями були несуттєвими.

Дослідники також довели, що вірус може жити в людині ще близько 230 днів після одужання, через що, власне, і може виявлятися постковідний синдром у вигляді ускладнень на серцево-судинну, дихальну та нервову системи.

Нагадаємо, що серед наслідків ковіду нерідко відзначають сильне випадання волосся.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні перший хворий на штам "Омікрон" успішно подолав хворобу.

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Теги:
#Серце #Мозок #Коронавірус #постковідний синдром
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