Коронавірус провокує випадіння волосся: що важливо знати

Лікарі заспокоїли українців, які мають проблеми із випадінням волосся після коронавірусу

Попри прискорення темпів вакцинації коронавірус продовжує ширитися серед населення, проявляючи все нові побічні ефекти, які виявляють люди, що вже встигли подолати небезпечну інфекцію.

Одним із пост-ковідних симптомів дедалі частіше стає втрата волосся, про що інформують українські лікарі.

Цей "побічний ефект" називають "нерубцевою дифузною втратою волосся", коли волосяні фолікули припиняють свою фазу росту (анагену) та поступово переходять у фазу спокою (телагену).⠀⠀⠀

Яким чином це проявляється?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Зазвичай волосся починає випадати через три місяці після провокуючого фактору (в нашому випадку це коронавірус) і тривати упродовж подальших шести місяців. Перші ознаки дифузної втрати — це порідіння волосся в області скронь та на тімені.

Що провокує такі наслідки?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Коронавірус самостійно не впливає на здоров'я волосяних фолікулів. Причина у великій кількості тригерів, які виступають так званими провокаторами гострого телогенового випадіння волосся. Наприклад:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Лихоманка. Цей симптом вважається одним з найпоширеніших серед захворілих ковідом. У такі періоди в організмі провокується вивільнення прозапальних цитокінів, які пошкоджують "волосяні" клітини, призводячи до випадіння волосся.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Стрес. Коронавірусна пандемія дуже сильно впливає на психоемоційний стан людей, що, своєю чергою, провокує вивільнення кількох специфічних гормонів, які впливають на цикли розвитку волосяних фолікулів. Саме стресовий стан людини та депресія стимулює поступовий розвиток фази "спокою" (телагену).⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Вживання ліків. Медичні препарати, які застосовують під час терапії ковіду, також здатні призупиняти ріст волосся.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Коронавірус має властивість погіршувати імунітет та стопорити всмоктування окремих вітамінів та мікроелементів, які живлять волосяні фолікули.

Порушення мікроциркуляції волосистої частини на голові в результаті мікротромбозів.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Як собі допомогти?⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Найголовніше — це мати терпіння та чекати, адже дифузне випадіння волосся вважається зворотнім явищем. Коли наслідки важкої хвороби відійдуть та дозволять відновитися організму, оживуть і фолікули. Як правило, вже після пів року волосся повертається в норму самостійно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні суттєво збільшилися показники надлишкової смертності серед населення — лише за 10 місяців поточного року в країні померли понад півмільйона жителів. Однією з причин різкого зростання смертності в країні фахівці вважають появу коронавірусної хвороби.