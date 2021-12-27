Кількість хворих дивує: свіжа статистика COVID-19 на 27 грудня

Кількість госпіталізацій через "корону" значно зменшилася за останню добу

Понеділок, 27 грудня, та останній тиждень 2021 року Україна починає з 1864 новими випадками коронавірусної хвороби. За добу реєструється тенденція до зменшення кількості інфікованих — практично на тисячу осіб. На краще змінилася і ситуація зі госпіталізацією.

Подробиці повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначимо, що із загальної кількості нових хворих 138 є неповнолітніми. Ще 12 — медичні працівники.

Всього за останню добу на території України зареєстровано:

госпіталізацій — 1053 (раніше — 1832);

— 1053 (раніше — 1832); одужалих — 4527 осіб (у неділю — 4279);

— 4527 осіб (у неділю — 4279); загиблих через ковід — 133 особи (раніше — 138).

Найбільше випадків було зареєстровано у столиці — 256. Також до першої п’ятірки лідерів із захворюваності потрапили Черкаська (135), Житомирська (132), Київська (131) та Донецька (119) області.

Дивує подібна коронавірусна статистика тим, що раніше зростання захворюваності тривалий час перебував на дуже високому рівні. Нині кількість ковідних хворих значно знизилася, хоч поки що й не зрівнялася з показниками вересня.

Статистика вересня

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