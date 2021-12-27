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Кількість хворих дивує: свіжа статистика COVID-19 на 27 грудня

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Ймовірно, коронавірус в Україні потроху йде на спад Новина оновлена 27 грудня 2021, 08:32
Ймовірно, коронавірус в Україні потроху йде на спад

Кількість госпіталізацій через "корону" значно зменшилася за останню добу

Понеділок, 27 грудня, та останній тиждень 2021 року Україна починає з 1864 новими випадками коронавірусної хвороби. За добу реєструється тенденція до зменшення кількості інфікованих — практично на тисячу осіб. На краще змінилася і ситуація зі госпіталізацією.

Подробиці повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначимо, що із загальної кількості нових хворих 138 є неповнолітніми. Ще 12 — медичні працівники.

Всього за останню добу на території України зареєстровано:

  • госпіталізацій — 1053 (раніше — 1832);
  • одужалих — 4527 осіб (у неділю — 4279);
  • загиблих через ковід — 133 особи (раніше — 138).

Найбільше випадків було зареєстровано у столиці — 256. Також до першої п’ятірки лідерів із захворюваності потрапили Черкаська (135), Житомирська (132), Київська (131) та Донецька (119) області.

Дивує подібна коронавірусна статистика тим, що раніше зростання захворюваності тривалий час перебував на дуже високому рівні. Нині кількість ковідних хворих значно знизилася, хоч поки що й не зрівнялася з показниками вересня.

Статистика вересня
Статистика вересня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який незвичайний симптом був зафіксований у "омікрон"-варіанту COVID-19, що може стати небезпечним винятково для вакцинованих людей.

Теги:
#МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
Ймовірно, коронавірус в Україні потроху йде на спад
Здоров'я
Кількість хворих дивує: свіжа статистика COVID-19 на 27 грудня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ймовірно, коронавірус в Україні потроху йде на спад
Кількість хворих дивує: свіжа статистика COVID-19 на 27 грудня
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