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Важких випадків COVID-19 стає все більше: статистика коронавірусу в Україні 26 грудня

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Україні за добу госпіталізували з коронавірусом 1832 осіб Новина оновлена 26 грудня 2021, 08:42
В Україні за добу госпіталізували з коронавірусом 1832 осіб

Київ черговий раз став антилідером захворюваності "короною" за добу

В Україні станом на ранок неділі, 26 грудня, зафіксували 2 810 нових випадків коронавірусу. Як і зазвичай у вихідні дні статистика COVID-19 пішла на спад, що пояснюється зменшенням кількості тестувань.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

За добу в Україні:

  • госпіталізовано — 1832 осіб (днем раніше було 1689);
  • летальних випадків — 138 (було 268);
  • одужали — 4 279 осіб (добою раніше 15 639);
  • проведено тестувань — 38 069.

У регіональному розрізі найбільший приріст хворих за добу зафіксували у Києві (251), Київській (196), Дніпропетровській (167) та Львівській (164) областях. Найменше хворих було у Луганській області (6) та Херсонській (22).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 3 645 124 особи;
  • одужало — 3 428 212 осіб;
  • летальних випадків — 94 838.

Нагадаємо, що в Україні у наступному році стане доступним новий курс щеплень від коронавірусу. Наразі ревакцинація від COVID-19 вже доступна для медперсоналу та співробітників інтернатів, а для людей з тяжкими захворюваннями імунітету, онкологією та після трансплантації відкрито можливість ввести третю дозу коронавірусу через 28 днів-3 місяці після щеплень за звичайною схемою.

Теги:
#Україна #МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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