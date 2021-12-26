Важких випадків COVID-19 стає все більше: статистика коронавірусу в Україні 26 грудня
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Київ черговий раз став антилідером захворюваності "короною" за добу
В Україні станом на ранок неділі, 26 грудня, зафіксували 2 810 нових випадків коронавірусу. Як і зазвичай у вихідні дні статистика COVID-19 пішла на спад, що пояснюється зменшенням кількості тестувань.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.
За добу в Україні:
- госпіталізовано — 1832 осіб (днем раніше було 1689);
- летальних випадків — 138 (було 268);
- одужали — 4 279 осіб (добою раніше 15 639);
- проведено тестувань — 38 069.
У регіональному розрізі найбільший приріст хворих за добу зафіксували у Києві (251), Київській (196), Дніпропетровській (167) та Львівській (164) областях. Найменше хворих було у Луганській області (6) та Херсонській (22).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 3 645 124 особи;
- одужало — 3 428 212 осіб;
- летальних випадків — 94 838.
Нагадаємо, що в Україні у наступному році стане доступним новий курс щеплень від коронавірусу. Наразі ревакцинація від COVID-19 вже доступна для медперсоналу та співробітників інтернатів, а для людей з тяжкими захворюваннями імунітету, онкологією та після трансплантації відкрито можливість ввести третю дозу коронавірусу через 28 днів-3 місяці після щеплень за звичайною схемою.
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