Важких випадків COVID-19 стає все більше: статистика коронавірусу в Україні 26 грудня

Київ черговий раз став антилідером захворюваності "короною" за добу

В Україні станом на ранок неділі, 26 грудня, зафіксували 2 810 нових випадків коронавірусу. Як і зазвичай у вихідні дні статистика COVID-19 пішла на спад, що пояснюється зменшенням кількості тестувань.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

За добу в Україні:

госпіталізовано — 1832 осіб (днем раніше було 1689);

летальних випадків — 138 (було 268);

одужали — 4 279 осіб (добою раніше 15 639);

проведено тестувань — 38 069.

У регіональному розрізі найбільший приріст хворих за добу зафіксували у Києві (251), Київській (196), Дніпропетровській (167) та Львівській (164) областях. Найменше хворих було у Луганській області (6) та Херсонській (22).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 3 645 124 особи;

одужало — 3 428 212 осіб;

летальних випадків — 94 838.

Нагадаємо, що в Україні у наступному році стане доступним новий курс щеплень від коронавірусу. Наразі ревакцинація від COVID-19 вже доступна для медперсоналу та співробітників інтернатів, а для людей з тяжкими захворюваннями імунітету, онкологією та після трансплантації відкрито можливість ввести третю дозу коронавірусу через 28 днів-3 місяці після щеплень за звичайною схемою.