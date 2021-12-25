Число нових хворих на "корону" знижується, але смертність і кількість госпіталізацій не падають: COVID-статистика на 25 грудня

Київ залишається у лідерах із захворюваності на коронавірус серед регіонів України

Кількість нових виявлених випадків зараження коронавірусом в Україні минулої доби знову знизилася у порівнянні з попереднім днем : за п’ятницю, 24 грудня, в країні підтвердили 5 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі у 378 дітей та 90 медпрацівників.

Про це у суботу, 25 грудня, повідомляє прес-служба МОЗ.

Також за добу 24 грудня в Україні:

госпіталізовано – 1689 осіб (днем раніше було 1646);

– 1689 осіб (днем раніше було 1646); летальних випадкків – 268 (було 248);

– 268 (було 248); одужали – 15 639 осіб (добою раніше 14 874);

– 15 639 осіб (добою раніше 14 874); були вакциновані проти COVID-19 117 222 особи (першу дозу отримали 37 505 осіб, повністю імунізовано – 78 821 особу, додаткову дозу отримали 529 осіб, ревакцинальну дозу – 367 осіб).

Найбільше у п’ятницю виявили нових випадків зараження у Києві (908), за ним із великим відривом йдуть Донецька (390), Львівська (375) та Київська (362) області.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3642314 осіб;

– 3642314 осіб; одужало – 3 423 933 особи;

– 3 423 933 особи; летальних випадків – 94 700;

– 94 700; щеплено 14 563 975 осіб, (повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 особи, отримали додаткову дозу – 1 811 осіб, ревакцинальну дозу – 367 осіб).

Тим часом у країнах західної Європи ситуація з COVID-19 погіршується, а у Франції та Італії взагалі зафіксували коронавірусні антирекорди.