Число нових хворих на "корону" знижується, але смертність і кількість госпіталізацій не падають: COVID-статистика на 25 грудня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 305
Київ залишається у лідерах із захворюваності на коронавірус серед регіонів України
Кількість нових виявлених випадків зараження коронавірусом в Україні минулої доби знову знизилася у порівнянні з попереднім днем : за п’ятницю, 24 грудня, в країні підтвердили 5 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі у 378 дітей та 90 медпрацівників.
Про це у суботу, 25 грудня, повідомляє прес-служба МОЗ.
Також за добу 24 грудня в Україні:
- госпіталізовано – 1689 осіб (днем раніше було 1646);
- летальних випадкків – 268 (було 248);
- одужали – 15 639 осіб (добою раніше 14 874);
- були вакциновані проти COVID-19 117 222 особи (першу дозу отримали 37 505 осіб, повністю імунізовано – 78 821 особу, додаткову дозу отримали 529 осіб, ревакцинальну дозу – 367 осіб).
Найбільше у п’ятницю виявили нових випадків зараження у Києві (908), за ним із великим відривом йдуть Донецька (390), Львівська (375) та Київська (362) області.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3642314 осіб;
- одужало – 3 423 933 особи;
- летальних випадків – 94 700;
- щеплено 14 563 975 осіб, (повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 особи, отримали додаткову дозу – 1 811 осіб, ревакцинальну дозу – 367 осіб).
Тим часом у країнах західної Європи ситуація з COVID-19 погіршується, а у Франції та Італії взагалі зафіксували коронавірусні антирекорди.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-