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Число нових хворих на "корону" знижується, але смертність і кількість госпіталізацій не падають: COVID-статистика на 25 грудня

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Пандемія коронавірусу Новина оновлена 25 грудня 2021, 10:38
Пандемія коронавірусу

Київ залишається у лідерах із захворюваності на коронавірус серед регіонів України

Кількість нових виявлених випадків зараження коронавірусом в Україні минулої доби знову знизилася у порівнянні з попереднім днем : за п’ятницю, 24 грудня, в країні підтвердили 5 276 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі у 378 дітей та 90 медпрацівників.

Про це у суботу, 25 грудня, повідомляє прес-служба МОЗ.

Також за добу 24 грудня в Україні:

  • госпіталізовано – 1689 осіб (днем раніше було 1646);
  • летальних випадкків – 268 (було 248);
  • одужали – 15 639 осіб (добою раніше 14 874);
  • були вакциновані проти COVID-19 117 222 особи (першу дозу отримали 37 505 осіб, повністю імунізовано – 78 821 особу, додаткову дозу отримали 529 осіб, ревакцинальну дозу – 367 осіб).

Найбільше у п’ятницю виявили нових випадків зараження у Києві (908), за ним із великим відривом йдуть Донецька (390), Львівська (375) та Київська (362) області.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3642314 осіб;
  • одужало – 3 423 933 особи;
  • летальних випадків – 94 700;
  • щеплено 14 563 975 осіб, (повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 особи, отримали додаткову дозу – 1 811 осіб, ревакцинальну дозу – 367 осіб).

Тим часом у країнах західної Європи ситуація з COVID-19 погіршується, а у Франції та Італії взагалі зафіксували коронавірусні антирекорди.

Теги:
#Україна #Статистика #Коронавірус #25 грудня #Covid-19 #захворіли
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