Коронавірус починає "душити" Європу: Франція та Італія б’ють рекорди з нових випадків

Коронавірус відступати, схоже, не збирається.

Поки в Україні відзначається тенденція до зниження кількості нових випадків COVID-19, у країнах західної Європи ситуація погіршується, а у Франції та Італії взагалі зафіксували коронавірусні антирекорди.

Про це повідомляє The Guardian.

Так, за даними на ранок п’ятниці, 24 грудня, у Франції зафіксували 94 124 нових випадків хвороби, що є рекордом за весь час пандемії. Також повідомляється про те, що до лікарень за добу потрапили 16,2 тисячі людей, що теж є рекордом за останні сім місяців.

В Італії справи не кращі, там антирекорди з нових випадків захворюваності фіксують два дні поспіль. Вранці п’ятниці їхнє число вперше перевалило за п’ятдесят тисяч і склало 50 599. Примітно, що днем раніше в країні виявили 44 595 нових інфікованих.

Варто зазначити, що подібна ситуація спостерігається не тільки в цих, наприклад, на день раніше всі рекорди побила Великобританія, де виявили понад 122 тисячі нових випадків.

Динаміка приросту нових випадків коронавірусу

Як повідомлялося раніше, у Європейській комісії можуть ухвалити рішення про скорочення терміну дії "ковідних" сертифікатів з одного року до дев’яти місяців. У Мінцифри вже заявили, що якщо в ЄС цю норму буде прийнято, то незабаром вона перекочує і в Україну.