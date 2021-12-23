Термін дії сертифікатів вакцинації може бути помітно скорочений: у чому причина

Єврокомісія розглядає зміни у термін дії сертифікатів вакцинації.

В Україні не виключають ймовірності того, що термін дії "ковідних" сертифікатів буде суттєво скорочено.

Про це розповіла заступник глави Мінцифри Марія Карчевич у коментарі РБК-Україна.

За її словами, Європейська комісія зараз задумується про те, щоб скоротити термін дії подібних документів з 365 днів до 270. Очікується, що відповідне рішення в країнах ЄС ухвалять 10 січня.

Якщо цю норму буде запроваджено в Європейському союзі, то варто чекати на її прийняття і в Україні.

"Щойно рішення про скорочення терміну дії цих цифрових документів буде введено країнами ЄС, ми відразу ж почнемо впроваджувати його на рівні України", — сказала Карчевич.

Вона зазначає, що після схвалення скорочення термінів дії сертифікатів країнами ЄС, профільним відомствам України належить провести наскільки засідань, після яких варто чекати на ухвалення відповідної постанови уряду.

Заступник голови Мінцифри уточнює, що якщо постанова набуде чинності, то вже згенеровані сертифікати продовжуватимуть діяти, але лише протягом дев’яти місяців, а не року.

Як повідомлялося раніше, в Україні у 2022 році планують розпочати ревакцинацію громадян від коронавірусу. Деякі категорії громадян вже можуть отримати її, але при цьому термін дії сертифікатів вакцинації після отримання "бустера" не продовжуватимуть.