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Срок действия сертификатов вакцинации может быть заметно сокращен: в чем причина

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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В Украине сократят срок действия сертификатов вакцинации
В Украине сократят срок действия сертификатов вакцинации

Еврокомиссия рассматривает изменения в сроки действия сертификатов вакцинации.

В Украине не исключают вероятности того, что срок действия "ковидных" сертификатов будет существенно сокращен.

Об этом рассказала замглавы Минцифры Мария Карчевич в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, Европейская комиссия в настоящее время задумывается о том, чтобы сократить срок действия подобных документов с 365 дней до 270. Ожидается, что соответствующее решение в странах ЕС примут 10 января.

Если эта норма будет введена в Европейском союзе, то стоит ждать ее принятия и в Украине.

"Как только решение о сокращении срока действия этих цифровых документов будет введено странами ЕС, мы сразу же начнем внедрять его на уровне Украины", — сказала Карчевич.

Она отмечает, что после одобрения сокращения сроков действия сертификатов странами ЕС, профильным ведомствам Украины предстоит провести насколько заседаний, после которых стоит ждать принятия соответствующего постановления правительства.

Замглавы Минцифры уточняет, что если постановление вступит в силу, то уже сгенерированные сертификаты будут продолжать действовать, но только в течение девяти месяцев, а не года.

Как сообщалось ранее, в Украине в 2022 году планируют начать ревакцинацию граждан от коронавируса. Некоторые категории граждан уже могут получить ее, но при этом срок действия сертификатов вакцинации после получения "бустера" продлевать не будут.

Теги:
#Коронавирус #Минцифры #Covid-19
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