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Нових випадків менше, а госпіталізацій майже стільки ж: COVID-статистика на 24 грудня

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Київ — у лідерах за кількістю нових виявлених випадків захворювання на коронавірус Новина оновлена 24 грудня 2021, 08:54
Київ — у лідерах за кількістю нових виявлених випадків захворювання на коронавірус

Кількість нових виявлених випадків захворювання на "корону" за добу знизилася, а число госпіталізацій практично не змінилося

В Україні минулої доби знизилася кількість нових виявлених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 порівняно з середою : за четвер, 23 грудня, було зафіксовано 6647 нових підтверджених випадків, з яких дітей – 519, медпрацівників – 107.

Про це у п’ятницю, 24 листопада, повідомляє МОЗ України.

За добу 23 грудня в Україні:

  • госпіталізовано – 1646 осіб (днем раніше було 1691);
  • летальних наслідків – 248 (було 275);
  • одужали – 14 874 особи (добу раніше 16 521);
  • вакциновано проти COVID-19 – 113 882 особи (першу дозу отримали 36 546 осіб, повністю імунізовано – 76 543 особи, додаткову дозу отримали 793 особи).

На першому місці за кількістю нових хворих серед регіонів України з великим відривом залишається Київ — 1234 виявлені випадки, далі йде Донецька область (облік ведеться лише на підконтрольних уряду територіях) — 593 і замикає трійку лідерів Полтавська область — 411 хворих.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 3 637 038 осіб;
  • одужало – 3 408 294 особи;
  • летальних наслідків – 94 432;
  • щеплено 14 537 066 осіб (з них повністю імунізовано та отримали дві дози – 13 296 090 осіб, отримали додаткову дозу – 1 389 осіб);
  • загалом проведено 27 834 543 щеплення.

Як констатують у МОЗ, таким чином вже 46,8% дорослого населення України отримали як мінімум одне щеплення проти COVID-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. При цьому згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Як повідомлялося, голова комітету Ради з питань здоров’я нації, нардеп Михайло Радуцький заявив, що у 2022 році Україну накриє нова хвиля ковидної хвороби через поширення нових варіантів вірусу.

Теги:
#Статистика #Коронавірус #Померли #23 грудня #захворіли #одужали
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