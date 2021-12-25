Число новых больных "короной" снижается, но смертность и количество госпитализаций не падают: COVID-статистика на 25 декабря

Киев остается в лидерах по заболеваемости коронавирусом среди регионов Украины

Количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине за прошедшие сутки вновь снизилось в сравнении с предыдущим днем: за пятницу, 24 декабря, в стране подтвердили 5 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе у 378 детей и 90 медработников.

Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за сутки 24 декабря в Украине:

госпитализировано – 1 689 человек (днем ранее было 1 646);

– 1 689 человек (днем ранее было 1 646); летальных исходов – 268 (было 248);

– 268 (было 248); выздоровели – 15 639 человек (сутками ранее 14 874);

– 15 639 человек (сутками ранее 14 874); были вакцинированы против COVID-19 117 222 человека (первую дозу получили 37 505 человек, полностью иммунизированы – 78 821 человек, дополнительную дозу получили 529 человек, ревакцинальную дозу – 367 человек).

Больше всего в пятницу выявили новых случаев заражения в Киеве (908), за ним с большим отрывом идут Донецкая (390), Львовская (375) и Киевская (362) области.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 642 314 человек;

– 3 642 314 человек; выздоровело – 3 423 933 человека;

– 3 423 933 человека; летальных исходов – 94 700;

– 94 700; привито 14 563 975 человек, (полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303 человека, получили дополнительную дозу – 1 811 человек, ревакцинальную дозу – 367 человек).

Тем временем в странах западной Европы ситуация с COVID-19 ухудшается, а во Франции и Италии и вовсе зафиксировали коронавирусные антирекорды.