Укр

Сложных случаев COVID-19 становится все больше: статистика коронавируса в Украине 26 декабря

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Украине за сутки госпитализировали с коронавирусом 1832 человека Новость обновлена 26 декабря 2021, 08:42
В Украине за сутки госпитализировали с коронавирусом 1832 человека

Киев в очередной раз стал антилидером заболеваемости "короной" за сутки

В Украине на утро воскресенья, 26 декабря, зафиксировали 2 810 новых случаев коронавируса. Как обычно в выходные дни статистика COVID-19 пошла на убыль, что объясняется уменьшением количества тестирований.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За сутки в Украине:

  • госпитализированы — 1832 человек (днем ранее было 1689);
  • летальных исходов — 138 (было 268);
  • поправились — 4 279 человек (сутками ранее 15 639);
  • проведено тестирований — 38 069.

В региональном разрезе наибольший прирост больных в сутки зафиксировали в Киеве (251), Киевской (196), Днепропетровской (167) и Львовской (164) областях. Меньше всего больных было в Луганской области (6) и Херсонской (22).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 3 645 124 человека;
  • поправилось — 3 428 212 человек;
  • летальных исходов — 94 838.

Напомним, что в Украине в следующем году станет доступен новый курс прививок от коронавируса. В настоящее время ревакцинация от COVID-19 уже доступна для медперсонала и сотрудников интернатов, а для людей с тяжелыми заболеваниями иммунитета, онкологией и после трансплантации открыта возможность ввести третью дозу коронавируса через 28 дней-3 месяца после прививок по обычной схеме.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
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