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По миру распространяется новый вирус "Флурона": известны тяжесть болезни и симптомы

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Название нового вируса сложили из двух слов: "грипп" и "корона" Новость обновлена 04 января 2022, 08:43
Название нового вируса сложили из двух слов: "грипп" и "корона"

В Израиле болезнь подхватила беременная женщина, в Бразилии — дети

Ученые заявили о новой вирусной болезни под названием "Флурона" — это смесь мутаций коронавируса и гриппа, которую уже обнаружили в Испании, Израиле и Бразилии.

По информации сайта Euro Weekly News, который ссылается на Минздрав Испании, название нового вируса сложили из двух слов: "грипп" (на английском — "flue") и "корона". Впервые "Флурону" выявили в Израиле в городе Петах-Тиква у беременной женщины, заразившейся двумя вирусами одновременно — это подтвердили результаты тестов. Болезнь она перенесла легко, как и другие пациенты, заразившиеся уже после. Однако ученые не исключают, что симптомы могут усиливаться.

Тем временем в Бразилии, согласно данным Istoe dinheiro, этот же вирус обнаружили у шести человек, в частности — у двух младенцев до года и 16-летнего подростка. К счастью, все инфицированные также болеют в легкой форме.

Уже известно, что "Флуроной" можно заболеть воздушно-капельным путем в результате одновременного инфицирования коронавирусом и гриппом.

Ученые говорят, что они не вытесняют друг друга, воздействуя на разные рецепторы, а лишь дополняют друг друга симптомами:

  • высокая температура или озноб;
  • кашель;
  • тяжелое дыхание;
  • боли в мышцах и усталость;
  • головная боль;
  • возможна потеря обоняния (необязательно);
  • боль в горле;
  • насморк;
  • расстройства ЖКТ (чаще — у детей).

Напомним, что даже после выздоровления от коронавируса он может оставаться в организме еще несколько месяцев. Причем, "жить" он может в мозге и сердце.

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Теги:
#Испания #Грипп #Вирус #Коронавирус
Название нового вируса сложили из двух слов: "грипп" и "корона"
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По миру распространяется новый вирус "Флурона": известны тяжесть болезни и симптомы
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