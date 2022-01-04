По миру распространяется новый вирус "Флурона": известны тяжесть болезни и симптомы
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В Израиле болезнь подхватила беременная женщина, в Бразилии — дети
Ученые заявили о новой вирусной болезни под названием "Флурона" — это смесь мутаций коронавируса и гриппа, которую уже обнаружили в Испании, Израиле и Бразилии.
По информации сайта Euro Weekly News, который ссылается на Минздрав Испании, название нового вируса сложили из двух слов: "грипп" (на английском — "flue") и "корона". Впервые "Флурону" выявили в Израиле в городе Петах-Тиква у беременной женщины, заразившейся двумя вирусами одновременно — это подтвердили результаты тестов. Болезнь она перенесла легко, как и другие пациенты, заразившиеся уже после. Однако ученые не исключают, что симптомы могут усиливаться.
Тем временем в Бразилии, согласно данным Istoe dinheiro, этот же вирус обнаружили у шести человек, в частности — у двух младенцев до года и 16-летнего подростка. К счастью, все инфицированные также болеют в легкой форме.
Уже известно, что "Флуроной" можно заболеть воздушно-капельным путем в результате одновременного инфицирования коронавирусом и гриппом.
Ученые говорят, что они не вытесняют друг друга, воздействуя на разные рецепторы, а лишь дополняют друг друга симптомами:
- высокая температура или озноб;
- кашель;
- тяжелое дыхание;
- боли в мышцах и усталость;
- головная боль;
- возможна потеря обоняния (необязательно);
- боль в горле;
- насморк;
- расстройства ЖКТ (чаще — у детей).
Напомним, что даже после выздоровления от коронавируса он может оставаться в организме еще несколько месяцев. Причем, "жить" он может в мозге и сердце.
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