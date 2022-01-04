Укр

"Флурона" уже по соседству с Украиной: что известно о новой болезни

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Медики призывают не паниковать, однако вирус до конца не изучен и может протекать сложнее обычного ковида Новость обновлена 04 января 2022, 14:20
Медики призывают не паниковать, однако вирус до конца не изучен и может протекать сложнее обычного ковида

Новый вид вируса зафиксировали не только в Евросоюзе, но и по соседству с Украиной — в РФ

Мир переполошился из-за новой болезни "Флурона", представляющей собой смесь коронавируса и гриппа, которыми человек заражается одновременно. И если в Украине о данном заболевании пока не говорят, так как оно появилось совсем недавно и еще не успело попасть в нашу страну, в Европе ситуация совсем иная. Вслед за Израилем и Бразилией, где выявили первые случаи "Флуроны" у беременной женщины и детей, инфицированные уже есть в Испании, а также по соседству с Украиной — в России.

По словам директора каталонской службы здравоохранения Джеммы Крейвинкель, в Каталонии зафиксировали несколько случаев "Флуроны". Болезнь пока на начальной стадии и пациенты переносят ее в легкой форме. Однако медики не исключают, что ситуация может ухудшиться.

Испанские медики призывают не паниковать: дескать, обычные вирусы и ранее могли поражать организм одновременно, не вытесняя друг друга. Однако грипп и коронавирус докучают человеку неприятными симптомами:

  • одышкой и затрудненным дыханием;
  • жаром;
  • головной болью;
  • усталостью;
  • проблемами ЖКТ;
  • кашлем, насморком и болью в горле.

Близко к Украине?

В России, комментируя новость о "Флуроне" в Израиле, заявили, что для мира это не прецедент. Дескать, в РФ заражение гриппом и "Омикроном" подтверждалось и ранее, и этих пациентов спасали в стационарах.

В местном Минздраве говорят, что болезнь протекает сложнее обычного ковида и требует индивидуального подхода к лечению.

Напомним, на юге Франции обнаружили еще один, до сих пор неизвестный, штамм коронавируса "IHU", насчитывающий в себе наибольшее количество мутаций среди уже известных миру штаммов — "Омикрона" и "Дельты".

Ранее "Телеграф" сообщал, в чем отличие мутированных видов коронавируса "Омикрона" и "Дельты" и какую опасность несут в себе эти штаммы.

Теги:
#Испания #Россия #Грипп #Мутация #Коронавирус
Медики призывают не паниковать, однако вирус до конца не изучен и может протекать сложнее обычного ковида
Общество
"Флурона" уже по соседству с Украиной: что известно о новой болезни
Дата публикации
Дата публикации
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Медики призывают не паниковать, однако вирус до конца не изучен и может протекать сложнее обычного ковида
"Флурона" уже по соседству с Украиной: что известно о новой болезни
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