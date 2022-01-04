Коронавирус в Украине 4 января: в каких областях умерло больше всего инфицированных

Антилидером среди регионов снова оказался Киев

В Украине утро вторника, 4 января, началось с 1746 новых случаев коронавирусной инфекции. Уже третий день наблюдается спад уровня заболеваемости COVID-19. Кроме того, за сутки заболели 87 детей и 21 медработник.

Об этом говорится в утренней сводке Министерства здравоохранения.

Так, за сутки в Украине зафиксировали:

1746 новых случаев (против 1804 за прошедшие сутки);

135 летальных исходов (ранее 114);

3629 выздоровлений (2537 было накануне).

970 госпитализаций (за прошедшие сутки было 1168).

В региональном разрезе больше всего больных за сутки было в Киеве (364). В пятерке регионов с высоким приростом больных оказались Харьковская (141), Полтавская (129), Донецкая (124) и Днепропетровская (108) области.

Ситуация с суточной смертностью в регионах выглядит следующим образом: больше всего от коронавируса умерли в Киеве (16), Винницкой (15) и Днепропетровской (12) областях. Ни одного летального случая за сутки не было в Киевской и Луганской областях.

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Напомним, что в Украине прогнозируют очередную волну коронавируса, которую может вызвать мутированный штамм "Омикрон". Его симптомы несколько отличаются от штамма "Дельта", спровоцировавшего предыдущую волну COVID-19.

В связи с этим Министерство здравоохранения заговорило о том, чтобы разрешить бустерную дозу COVID-вакцины всем желающим.