Уровень смертности и госпитализаций после праздников начал расти: что с коронавирусом в Украине 3 января
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За сутки с коронавирусом госпитализировали 1168 человек
В Украине на утро понедельника, 3 января, зафиксировали 1804 новых случаев коронавируса. Второй день подряд динамика коронавируса значительно ниже средних показателей прошлой недели, но это можно объяснить праздниками и выходными, ведь количество тестирований на COVID-19 существенно упало.
Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.
За сутки в Украине зафиксировали:
- 1804 новых случая (против 1 863 за прошедшие сутки);
- 114 летальных исходов (ранее 98);
- 2537 выздоровлений (2259 было накануне).
- 1168 госпитализаций (за прошедшие сутки данных не удалось собрать).
Добавим, что среди больных оказались 97 детей и 24 медработника.
Самый высокий уровень заболеваемости за сутки зафиксировали в Киеве — 532 случая коронавируса. В антилидерах также оказались Львовская (112) и Киевская (111) области.
При этом больше всего смертей было в Запорожской области (15) и Львовской (13).
Следует отметить, что в Минздраве заговорили о вероятности еще одной волны коронавируса в Украине. Это связано с распространением нового штамма "Омикрон", который начал распространяться по нашей стране.
Ранее "Телеграф" сообщал, с помощью каких симптомов можно распознать "Омикрон" еще на раннем его этапе.
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