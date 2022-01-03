Укр

Уровень смертности и госпитализаций после праздников начал расти: что с коронавирусом в Украине 3 января

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
93
Статистика коронавируса в Украине 3 января Новость обновлена 03 января 2022, 08:21
Статистика коронавируса в Украине 3 января

За сутки с коронавирусом госпитализировали 1168 человек

В Украине на утро понедельника, 3 января, зафиксировали 1804 новых случаев коронавируса. Второй день подряд динамика коронавируса значительно ниже средних показателей прошлой недели, но это можно объяснить праздниками и выходными, ведь количество тестирований на COVID-19 существенно упало.

Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.

За сутки в Украине зафиксировали:

  • 1804 новых случая (против 1 863 за прошедшие сутки);
  • 114 летальных исходов (ранее 98);
  • 2537 выздоровлений (2259 было накануне).
  • 1168 госпитализаций (за прошедшие сутки данных не удалось собрать).

Добавим, что среди больных оказались 97 детей и 24 медработника.

Самый высокий уровень заболеваемости за сутки зафиксировали в Киеве — 532 случая коронавируса. В антилидерах также оказались Львовская (112) и Киевская (111) области.

При этом больше всего смертей было в Запорожской области (15) и Львовской (13).

Следует отметить, что в Минздраве заговорили о вероятности еще одной волны коронавируса в Украине. Это связано с распространением нового штамма "Омикрон", который начал распространяться по нашей стране.

Ранее "Телеграф" сообщал, с помощью каких симптомов можно распознать "Омикрон" еще на раннем его этапе.

Теги:
#Украина #Минздрав #Статистика #Коронавирус #Covid-19
Статистика коронавируса в Украине 3 января
Украина
Уровень смертности и госпитализаций после праздников начал расти: что с коронавирусом в Украине 3 января
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Статистика коронавируса в Украине 3 января
Уровень смертности и госпитализаций после праздников начал расти: что с коронавирусом в Украине 3 января
Дата публикации
Категория
Разговор с Байденом стал для Зеленского первым международным в 2022 году
Зеленский переговорил с Байденом: главное, что стоит об этом знать
Дата публикации
Категория
Из-за "Омикрона" многие страны решили ревакцинировать население
Защита от "Омикрона": бустерную дозу COVID-вакцины в Украине хотят разрешить всем желающим
Дата публикации
Категория
Украину ждет переломный 2022 год
Что будет с курсом доллара и ценами: астролог озвучила прогноз для Украины на 2022 год
Дата публикации
Категория
Отель "Европа" в Донецке до обрушения козырька
Визитка "русского мира": в Донецке завалило вход в некогда известный отель "Европа" (фото последствий)