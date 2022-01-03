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Рівень смертності та госпіталізацій після свят почав рости: що з коронавірусом в Україні 3 січня

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Статистика коронавірусу в Україні 3 січня Новина оновлена 03 січня 2022, 08:21
Статистика коронавірусу в Україні 3 січня

За добу з коронавірусом госпіталізували 1168 осіб

В Україні станом на ранок понеділка, 3 січня, зафіксували 1804 нових випадків коронавірусу. Другий день поспіль динаміка коронавірусу є значно нижчою за середні показники минулого тижня, але це можна пояснити святами та вихідними, адже кількість тестувань на COVID-19 суттєво впала.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За добу в Україні зафіксували:

  • 1804 нових випадки (проти 1 863 минулої доби);
  • 114 летальних випадків (раніше 98);
  • 2537 одужань (2 259 було напередодні).
  • 1168 госпіталізацій (минулої доби даних не вдалося зібрати).

Додамо, що серед хворих опинилися 97 дітей та 24 медпрацівники.

Найвищий рівень захворюваності за добу зафіксували у Києві — 532 випадки коронавірусу. У антилідерах також опинилися Львівська (112) і Київська (111) області.

При цьому найбільше смертей було у Запорізькій області (15) та Львівській (13).

Варто зазначити, що у МОЗ заговорили про ймовірність ще однієї хвилі коронавірусу в Україні. Це пов’язано з поширенням нового штаму "Омікрон", який почав поширюватися нашою країною.

Раніше "Телеграф" повідомляв, за допомогою яких симптомів можна розпізнати "Омікрон" ще на ранньому його етапі.

Теги:
#Україна #МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
Статистика коронавірусу в Україні 3 січня
Україна
Рівень смертності та госпіталізацій після свят почав рости: що з коронавірусом в Україні 3 січня
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Статистика коронавірусу в Україні 3 січня
Рівень смертності та госпіталізацій після свят почав рости: що з коронавірусом в Україні 3 січня
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