Рівень смертності та госпіталізацій після свят почав рости: що з коронавірусом в Україні 3 січня
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За добу з коронавірусом госпіталізували 1168 осіб
В Україні станом на ранок понеділка, 3 січня, зафіксували 1804 нових випадків коронавірусу. Другий день поспіль динаміка коронавірусу є значно нижчою за середні показники минулого тижня, але це можна пояснити святами та вихідними, адже кількість тестувань на COVID-19 суттєво впала.
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За добу в Україні зафіксували:
- 1804 нових випадки (проти 1 863 минулої доби);
- 114 летальних випадків (раніше 98);
- 2537 одужань (2 259 було напередодні).
- 1168 госпіталізацій (минулої доби даних не вдалося зібрати).
Додамо, що серед хворих опинилися 97 дітей та 24 медпрацівники.
Найвищий рівень захворюваності за добу зафіксували у Києві — 532 випадки коронавірусу. У антилідерах також опинилися Львівська (112) і Київська (111) області.
При цьому найбільше смертей було у Запорізькій області (15) та Львівській (13).
Варто зазначити, що у МОЗ заговорили про ймовірність ще однієї хвилі коронавірусу в Україні. Це пов’язано з поширенням нового штаму "Омікрон", який почав поширюватися нашою країною.
Раніше "Телеграф" повідомляв, за допомогою яких симптомів можна розпізнати "Омікрон" ще на ранньому його етапі.
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