Коронавірус в Україні в 2022 році змінив динаміку: у яких регіонах ситуація найгірша

Дані за кількістю госпіталізованих за добу відсутні

У перший день нового 2022 року в Україні зафіксували 1 863 нових випадків коронавірусу, що у порівнянні з даними минулої доби на понад 3 тисячі хворих менше. Серед нових хворих було 108 дітей та 12 медичних працівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, за добу в Україні зафіксували:

1 863 нових випадків (проти 5026 минулої доби);

98 летальних випадків (раніше 190);

2259 одужань (6073 було напередодні).

Варто зазначити, що на сайті Міністерства охорони здоров'я у графі госпіталізацій поставлено прочерк. Це може означати, що ці дані за добу не вдалося зібрати. Ймовірно, що це пов'язано з новорічними святами. Додамо, що попередньої доби з коронавірусом госпіталізували 1554 особи.

У регіональному розрізі найбільше нових випадків було у столиці — 277 хворих. Також високий приріст хворих фіксували у Житомирській (127), Львівській (115) та Тернопільській (110) областях.

За кількістю летальних випадків від COVID-19 антилідером стали Київ (11 смертей), Харківщина (11) та Одещина (10).

Додамо, що за добу в Україні перше щеплення від коронавірусу отримали 15 077 осіб, другу дозу ввели 36 354 громадян. Від початку кампанії проведено усього 28 457 565 щеплень.

Нагадаємо, що в Україні певні категорії громадян почали отримувати щеплення третьою дозою вакцини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україною поширюється штам коронавірусу "Омікрон" — його виявили у двох киян та двох мешканців Київської області. Крім того, цей штам COVID-19 вже є у Львові та Дніпрі — по одному випадку.