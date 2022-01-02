Проявляются почти сразу: 8 ранних симптомов "Омикрона", которые не стоит игнорировать

Симптомы "Омикрона" более напоминают простуду и проявляются очень быстро.

Несмотря на то, что предварительные исследования показывают, что штамм "Омикрон" менее агрессивен в сравнении со штаммом "Дельта", недооценивать его не стоит. Так ученые составили список ранних симптомов, которые указывают на то, что человек заразился именно новым штаммом.

Об этом пишет британское издание The Sun со ссылкой на исследование ZOE Covid Study.

Отмечается, что эти симптомы фиксируют врачи не только в Великобритании, но и в США и ЮАР. При том отельно указывается, что проявлять себя они начинают уже через два дня после инфицирования.

К ним относятся:

першение в горле

боль в пояснице;

насморк и заложенность носа;

головная боль;

усталость;

чихание;

обильное потоотделение в ночное время суток;

ломота в теле.

Об этих же симптомах предупредил и Центр контроля и профилактики заболеваний США, указав, что именно першение в горле, усталость и заложенный нос встречаются среди них наиболее часто.

Вместе с тем отмечается, что симптомы, которые часто наблюдались при инфицировании более ранними штаммами, теперь практически не встречаются. В частности к таковым относится потеря вкуса и обоняния, а также лихорадка.

Профессор Тим Спектор, ведущий автор исследования ZOE, указывает, что симптомы инфицирования "Омикроном" стало больше напоминать обычную простуду

Как сообщалось ранее, штамм "Дельта" впервые был обнаружен в октябре 2020 года, а "Омикрон" начал распространяться в ноябре 2021-го.

Несмотря на то, что новый штамм считается более опасным для вакцинированных людей, врачи сообщают, что инфицированные переносят его в более легкой форме.

Первый случай инфицирования "Омикроном" в Украине был зарегистрирован 18 декабря 2021 года.