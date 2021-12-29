В Украине выявили еще пять случаев "Омикрона": какие области в зоне риска

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что некоторые инфицированные были за границей

Пока в мире трубят о потенциальной опасности штамма "Омикрон" и угрозе инсультов даже в детском возрасте, в Украине эта мутация продолжает набирать обороты. О пяти новый случаях по состоянию на утро сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Согласно его посту на странице в "Фейсбуке", первый случай "Омикрона" в Украине подтвердился в Главной референс-лаборатории ЦОС. Пять новых случаев диагностировали в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Громашевского.

Если говорить о "географии" болезни, то "Омикрон" выявили у двух киевлян и двух жителей Киевской области. Кроме того, этот штамм коронавируса уже есть во Львове и Днепре — по одному случаю.

Сейчас медработники устанавливают, где могли заразиться украинцы и с кем пребывали в контакте. Уже удалось выяснить, что три человека незадолго до этого были за границей: в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее "Телеграф" писал, что у вакцинированных пациентов при заражении "Омикроном" проявляются желудочные симптомы — от потери аппетита до рвоты. Также напомним, что все привитые от коронавируса в 2021 году украинцы смогут пройти повторный курс иммунизации в 2022 году.