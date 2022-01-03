Укр

Защита от "Омикрона": бустерную дозу COVID-вакцины в Украине хотят разрешить всем желающим

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Из-за "Омикрона" многие страны решили ревакцинировать население Новость обновлена 03 января 2022, 08:24
Из-за "Омикрона" многие страны решили ревакцинировать население

Начало ревакцинальной кампании может прийтись уже на вторую половину января

В ближайшее время в Украине стартует возможность получить третью, бустерную дозу вакцины против коронавируса. Более точное решение станет известно после заседания членов Национальной технической группы экспертов, что состоится 5 января.

Такие подробности прозвучали от главного санврача страны Игоря Кузина в эфире "Украинского радио".

По словам чиновника, в Украине уже разрешено вакцинировать "бустером" людей, чей возраст превышает 60 лет. Однако в планах Минздрава — позволить дополнительные прививки всем, кто этого пожелает.

К такому решению в правительстве пришли после многочисленных исследований отечественных и зарубежных специалистов о поведении "омикрон"-варианта COVID-19. Как известно, одной из неприятных особенностей этой мутации является снижение эффективности защиты даже ранее вакцинированного человека — примерно на 30%.

При этом получение еще одной дозы вакцины может уменьшить это влияние минимум вполовину, что уже сократит распространение болезни.

Также Игорь Кузин добавил, что готовится решение и по сертификатах вакцинации. Срок их действия, который сейчас достигает года с момента получения второй дозы, от бустера будет продлен на 270 дней.

Напомним, что с помощью ревакцинации в Украине хотят сдержать вероятную новую вспышку коронавирусной болезни. Её начало прогнозируют уже на середину января 2022 года, а наибольший пик — к февралю. Новая волна может прийти в страну как раз таки из-за "омикрон"-варианта коронавируса.

Также "Телеграф" называл восемь ранних симптомов, которые свидетельствуют, что вы подхватили новую мутацию COVID-19. Также не лишним будет знать, какой симптом, проявляющийся даже за праздничным столом, может свидетельствовать о заражении "Омикроном".

Теги:
#Вакцинация #Коронавирус #Бустер #Covid-19 #Омикрон
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