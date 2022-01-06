Кількість хворих невблаганно збільшується: свіжа COVID-статистика на 6 січня
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Найбільший добовий приріст хворих — як і раніше, у Києві
Ранок четверга, 6 січня, Україна починає з 6632 новими випадками коронавірусної хвороби. Порівняно зі статистикою попередньої доби кількість хворих значно збільшилася — більше, ніж на 2000.
Таку статистику повідомляють у МОЗ України.
Варто додати, що їхню загальну кількість хворих на COVID зафіксовано у 240 дітей та 182 медичних працівників.
Загалом, за минулу добу в Україні зареєстровано:
- 6 632 нових ковідних пацієнтів (раніше — 4571);
- 2028 госпіталізацій (на ранок середи — 1366);
- 9 121 перемогли коронавірус (перш — 8439);
- 187 смертей (добою раніше — 273).
Лідерство за кількістю хворих, як і середу, продовжує утримувати столиця. У Києві за добу захворіло 1173 людей. Також до п’ятірки регіонів із найбільшим приростом нових випадків COVID-19 потрапили Львівська (400), Харківська (397), Хмельницька (390) та Одеська (379) області. Найменше тих, хто заразився, зареєстровано на Кіровоградщині — всього 52 випадки.
Зазначимо, що за останні кілька днів статистика демонструє постійне збільшення кількості ковідних хворих.
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