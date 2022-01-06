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Кількість хворих невблаганно збільшується: свіжа COVID-статистика на 6 січня

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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За добу COVID-19 підтвердили у 240 дітей Новина оновлена 06 січня 2022, 08:30
За добу COVID-19 підтвердили у 240 дітей

Найбільший добовий приріст хворих — як і раніше, у Києві

Ранок четверга, 6 січня, Україна починає з 6632 новими випадками коронавірусної хвороби. Порівняно зі статистикою попередньої доби кількість хворих значно збільшилася — більше, ніж на 2000.

Таку статистику повідомляють у МОЗ України.

Варто додати, що їхню загальну кількість хворих на COVID зафіксовано у 240 дітей та 182 медичних працівників.

Загалом, за минулу добу в Україні зареєстровано:

  • 6 632 нових ковідних пацієнтів (раніше — 4571);
  • 2028 госпіталізацій (на ранок середи — 1366);
  • 9 121 перемогли коронавірус (перш — 8439);
  • 187 смертей (добою раніше — 273).

Лідерство за кількістю хворих, як і середу, продовжує утримувати столиця. У Києві за добу захворіло 1173 людей. Також до п’ятірки регіонів із найбільшим приростом нових випадків COVID-19 потрапили Львівська (400), Харківська (397), Хмельницька (390) та Одеська (379) області. Найменше тих, хто заразився, зареєстровано на Кіровоградщині — всього 52 випадки.

Зазначимо, що за останні кілька днів статистика демонструє постійне збільшення кількості ковідних хворих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим небезпечний новий вірус "Флурона", який є "дитиною" ковіда та грипу, а також як найкраще захистити себе від можливого інфікування.

Також ми писали, які симптоми найбільш характерні для "Флурони".

Теги:
#МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
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