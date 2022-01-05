Рус

Кількість нових випадків COVID-19 злетіла майже втричі: свіжа статистика коронавірусу в Україні

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
18
Коронавірус в Україні 5 січня Новина оновлена 05 січня 2022, 08:30
Коронавірус в Україні 5 січня

У столиці за добу COVID-19 виявили у 1344 осіб.

В Україні на п’ятий день Нового року зафіксували 4571 новий випадок коронавірусної інфекції. У порівнянні з даними попередньої доби захворюваність збільшилася у 2,5 раза.

Про це свідчить ранкове зведення Міністерства охорони здоров’я України.

Так, за добу в Україні зафіксували:

  • 4571 новий випадок (проти 1746 минулої доби);
  • 273 летальних випадків (раніше 135);
  • 8439 одужань (3629 було напередодні).
  • 1366 госпіталізацій (минулої доби було 970).

Антилідером захворюваності серед регіонів стала столиця — за добу у Києві коронавірусом захворіли 1344 особи. Також високий приріст нових хворих був у Полтавській (273), Львівській (210) та Одеській (209) областях.

При цьому рівень смертності був найвищим у Донецькій (29), Полтавській (25) та Черкаській (19 летальних випадків) областях.

Зазначимо, що після свят в Україні поновили вакцинацію населення від коронавірусу. За минулу добу щеплення проти COVID-19 отримали загалом 102478. При цьому для 26502 осіб це була перша доза щеплення, а 73536 — щепили другою дозою.

Зазначимо, що для деяких категорій громадян в Україні стала доступна третя доза вакцини від коронавірусу. Її за добу зробили 1843 особам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що світом поширюється нова мутація вірусу "Флурона" — суміш коронавірусу та грипу. Її назвали катастрофою для імунної системи.

Теги:
#Україна #МОЗ #Статистика #Коронавірус #Covid-19
На вулиці великих міст вивели додаткових силовиків
Новини СНД
На вулиці Казахстану зігнали бронетехніку: за ніч ситуація у країні кардинально змінилася (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
На вулиці великих міст вивели додаткових силовиків
На вулиці Казахстану зігнали бронетехніку: за ніч ситуація у країні кардинально змінилася (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
"Мінус" повертається в Україну
В Україні різко зміниться погода: які регіони накриють морози на Різдво
Дата публікації
Категорія
Зеленський приїхав до Карпат з охороною.
Приїхав на боротьбу з олігархом? Зеленський оселився в Буковелі в одному готелі з Коломойським
Дата публікації
Категорія
Медики закликають не панікувати, проте вірус до кінця не вивчений і може протікати складніше звичайного ковіду
"Флурона" вже по сусідству з Україною: що відомо про нову хворобу
Дата публікації
Категорія
В Асоціації рієлторів України розповіли, коли ціни на житло почнуть рости
Коли найвигідніше купувати квартиру у 2022 році: думка експертів