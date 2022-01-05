Кількість нових випадків COVID-19 злетіла майже втричі: свіжа статистика коронавірусу в Україні

У столиці за добу COVID-19 виявили у 1344 осіб.

В Україні на п’ятий день Нового року зафіксували 4571 новий випадок коронавірусної інфекції. У порівнянні з даними попередньої доби захворюваність збільшилася у 2,5 раза.

Про це свідчить ранкове зведення Міністерства охорони здоров’я України.

Так, за добу в Україні зафіксували:

4571 новий випадок (проти 1746 минулої доби);

новий випадок (проти 1746 минулої доби); 273 летальних випадків (раніше 135);

8439 одужань (3629 було напередодні).

1366 госпіталізацій (минулої доби було 970).

Антилідером захворюваності серед регіонів стала столиця — за добу у Києві коронавірусом захворіли 1344 особи. Також високий приріст нових хворих був у Полтавській (273), Львівській (210) та Одеській (209) областях.

При цьому рівень смертності був найвищим у Донецькій (29), Полтавській (25) та Черкаській (19 летальних випадків) областях.

Зазначимо, що після свят в Україні поновили вакцинацію населення від коронавірусу. За минулу добу щеплення проти COVID-19 отримали загалом 102478. При цьому для 26502 осіб це була перша доза щеплення, а 73536 — щепили другою дозою.

Зазначимо, що для деяких категорій громадян в Україні стала доступна третя доза вакцини від коронавірусу. Її за добу зробили 1843 особам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що світом поширюється нова мутація вірусу "Флурона" — суміш коронавірусу та грипу. Її назвали катастрофою для імунної системи.