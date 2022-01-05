Як захиститися від нового вірусу "Флурона": топ рекомендацій від експертів ВООЗ

Експерти кажуть, що одним із способів захисту є одночасна вакцинація від грипу та коронавірусу

Новий вірус під назвою "Флурона" тільки з’явився в деяких країнах світу, але вже встиг отримати назву "катастрофи для імунної системи". Оскільки суміш грипу та коронавірусу почала вражати людей зовсім недавно, вакцин від неї поки що немає, проте захистити себе все-таки можна.

Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я, COVID-19 та грип належать до респіраторних захворювань і мають багато загальних симптомів, таких як кашель, висока температура, задишка, втрата смаку та нюху.

Принцип поширення цих вірусів також однаковий — вони передаються повітряно-краплинним шляхом. У зв’язку з цим захиститися від "Флурони" можна за допомогою виконання протиепідемічних правил, які діють в Україні через пандемію коронавірусу. Необхідно:

дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра;

ретельно мити руки та використовувати антисептики;

носити захисну маску;

уникати натовпу та закритих приміщень з поганою циркуляцією повітря;

часто провітрювати житло та робоче місце в офісі;

уникати торкання всього обличчя на вулиці, особливо брудними руками.

Провідний спеціаліст Європейського бюро ВООЗ Річард Пібоді зазначив, що поки що у світі не винайшли вакцину, яка допоможе у боротьбі з грипом і коронавірусом одночасно, можна вакцинуватися двома препаратами.

"ВООЗ вважає допустимим запровадження обох вакцин громадянам у ході одного прийому, тим більше що ризик важкого перебігу грипу або COVID-19 для дорослого населення є досить великим", — заявив Пібоді.

Експерт зазначив, що наявні дані про таку вакцинацію не говорять про жодні несприятливі наслідки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що новий вірус "Флурона" виявили по сусідству з Україною. Вчені кажуть, що "Флурона" є особливо небезпечною для осіб із груп ризику, а медична система багатьох країн може просто не витримати навантаження.