Гібрид ковіду та грипу "Флурона": як розпізнати хворобу

Цей вірус можна виявити, лише зробивши два окремі тести — на "корону" та на грип

У деяких країнах світу почали активно реєструвати випадки нового вірусу, який є гібридом COVID-19 та звичайного грипу — "Флурони". ВООЗ вважає це захворювання справжнім випробуванням для імунітету людини.

Видання OneIndia, посилаючись на інформацію ізраїльських медиків, відзначило основні симптоми, характерні для тих, хто підчепив "Флурону".

Насамперед слід зазначити, що поки офіційно не доведено, чи здатна "суміш" грипу та ковіду завдати сильнішого удару для людського здоров’я, ніж кожен зі "складників" окремо.

Наприклад, в Ізраїлі пацієнтка, у якої діагностували "Флурону", перенесла хворобу доволі легко. При цьому вона була вакцинована ні від грипу, ні від коронавірусу.

Втім, симптоми, які повсюдно реєструються лікарями у тих, хто підхопив "Флурону", досить схожі. У більшості пацієнтів реєструють:

підвищення температури;

загальну втому;

кашель та прискорене чхання;

ломоту у тілі;

ангіну;

задишку;

головний біль;

нудоту, блювоту і навіть діарею;

висипання по тілу (найчастіше у дітей).

Зрозуміло, не у кожного з хворих можуть проявитися всі симптоми — перебіг хвороби як і суто індивідуально.

Зазначимо, що поки що "Флурону" неможливо діагностувати одним універсальним тестом. Щоб підтвердити захворювання, пацієнта слід перевірити і на "корону", і грип.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, які найважливіші кроки слід зробити, щоб захиститися від інфікування "Флуроною". При цьому в Хорватії представники Національного управління громадського здоров’я вже переймаються тим, щоб новий вірус не підвищив тиск на медичну систему країн по всьому світу.