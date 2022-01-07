Не варто недооцінювати загрозу: ВООЗ виступила із попередженням щодо "Омікрону"

Через неймовірну заразність "Омікрон" продовжує викликали занепокоєння у медичних фахівців

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я закликають людей не відноситись до нещодавно виявленого штаму коронавірусу "Омікрон" легковажно, адже попри легкий перебіг хвороби, вона все ж вбиває людей у різних куточках світу.

Вказана інформація базується на низці проведених досліджень, які чітко демонструють рекордну кількість випадків інфікування саме мутованим штамом, — пише видання BBC.

За словами керівника ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, лише за одну добу в США зафіксували більше мільйона нововиявлених випадків коронавірусу, що спричиняє неймовірний тиск на медиків та лікарні по всьому світу.

За інформацією ВООЗ упродовж останнього тижня кількість захворілих коронавірусною інфекцією в світі зросла на 71%, в Америці — збільшилася вдвічі. При цьому 90% пацієнтів із тяжким перебігом хвороби були невакциновані.

Що стосується "Омікрону", то він на рівні з вже відомим штамом "Дельта" госпіталізує та вбиває людей у світі.

Через те, що вказана мутація коронавірусу неймовірно заразна, вона зачіпляє й повністю вакцинованих людей.

Зазначається також, що кількість випадків "Омікрону" наразі стала настільки масштабною, що переповнює системи охорони здоров’я по всьому світу.

Попри те, що цей штам на 70% рідше потребує госпітальної допомоги і його хвиля виглядає набагато м'якшою в порівнянні з іншими штамами, занепокоєння у медиків все ж залишаються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мутований штам коронавірусу "Омікрон", який із феноменальною швидкістю поширюється країнами світу, може серйозно підвищити ризики для вагітних, адже саме ця група пацієнтів залишалася за межами досліджень та випробувань наявних вакцин.